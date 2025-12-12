En Directo Última actualización el 12-12 07:39

Borrasca Emilia | Lluvias en Lanzarote y La Graciosa La previsión del tiempo este viernes para Lanzarote y La Graciosa este viernes es que habrá precipitaciones débiles a moderadas y no se descarta que sean en forma de chubascos tormentosos principalmente a primeras y últimas horas. Las primeras precipitaciones las tendremos entre las 09.00 y las 13.00 horas. En algunos casos pueden ser localmente moderadas. Las segundas precipitaciones se prevén a partir de las 17.00 horas. Las temperaturas mínimas estarán en ligero a moderado descenso y las máximas sin cambios. El viento soplará flojo a moderado del noroeste, aumentando a fuerte a partir del mediodía, con probables rachas localmente muy fuertes . Previsión de lluvias en Lanzarote y La Graciosa por el paso de la Borrasca Emilia

Borrasca Emilia | Alerta máxima en Tenerife El Cabildo de Tenerife ha activado la alerta máxima en la isla a partir de las 15:00 horas por le paso de la borrasca Emilia. Se ha puesto en marcha el Plan de Emergencias Insular de forma preventiva ante la previsión de lluvias fuertes, viento, nieve y oleaje.

Borrasca Emilia|Alerta por oleaje y viento Comenzamos este viernes la cobertura en directo de la llegada de la borrasca Emilia a Canarias, que ha obligado a declarar alertas por oleaje y viento y prealerta por lluvia. A lo largo de toda la jornada te contaremos, minuto a minuto, la evolución del temporal y sus consecuencias en las islas

Cambio en la apertura de Navilan Arrecife La organización de Navilan Arrecife pospone la apertura de la feria prevista para el sábado 13 de diciembre por alerta de lluvias y fuertes rachas de viento en Lanzarote. La nueva fecha será domingo 14 de diciembre a las 17:00 horas. La decisión busca garantizar la seguridad de participantes y visitantes.

Previsión del tiempo para los próximos días Nuestro compañero Edgar Cedrés informa de los primeros impactos que puede dejar la borrasca Emilia en el Archipiélago. RTVC.

Telde ruega precaución a la ciudadanía El Ayuntamiento de Telde pide precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos (en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con prealerta en Fuerteventura y Lanzarote) y fenómenos costeros adversos (en todo el Archipiélago), a partir de las 9.00 horas de este viernes 12 de diciembre y el sábado 13, emitida por la Dirección General de Emergencias del gobierno canario, en base a la predicción de la AEMET. El alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, pide “actuar con prudencia, serenidad y responsabilidad”, evitando desplazamientos innecesarios y extremando las precauciones en las áreas costeras, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de Canarias. El Consistorio recuerda que se informará de cualquier actualización a través de sus canales institucionales, redes sociales y su canal oficial de WhatsApp.

Los municipios canarios se preparan para la borrasca Emilia La principal preocupación es el fuerte oleaje, aún con el recuerdo de la tragedia en la piscina de Los Gigantes el pasado fin de semana. Desde mañana se activa la alerta por viento y oleaje, y durante el fin de semana no se descarta que pueda nevar en las cumbres. RTVC.

Activada la prealerta por lluvias La Dirección General de Emergencias activa la prealerta por lluvias ante la llegada de la borrasca Emilia. Este viernes, un frente frío en fase de disipación provocará lluvias irregulares en el archipiélago: débiles a moderadas en general, localmente fuertes en el norte de Tenerife y persistentes en las medianías de las islas de mayor relieve. Antes de medianoche podría nevar en las cumbres de Tenerife, y no se descartan tormentas en Lanzarote y Fuerteventura.

Recomendaciones del Ayuntamiento de La Laguna El Ayuntamiento de La Laguna alerta a la población ante la llegada de la borrasca Emilia. Desde la entidad insisten en la necesidad de extremar la prudencia, evitar situaciones de riesgo y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y los canales oficiales. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Cambio de ubicación del concierto infantil “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi” Debido a la declaración de estado de emergencia prevista para este fin de semana en Fuerteventura por fuertes vientos y lluvias, la organización del concierto infantil “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Fuerteventura, comunica el cambio de ubicación del evento como medida de prevención y seguridad. Tras una valoración conjunta entre OperaFuerteventura y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, representada por la concejala Tacoremi Gutiérrez, ambas partes han llegado a la conclusión de que el traslado es necesario para garantizar el bienestar de las familias y del público infantil. Por ello, el concierto, inicialmente previsto en la Plaza del Tomate (ubicación original), se celebrará finalmente en el Terrero de Lucha de Puerto del Rosario.

El Gobierno declara la alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por vientos a partir de las 09:00 horas de mañana viernes en Gran Canaria y las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con rachas que pueden superar los 100 km/h en las cumbres en la jornada del sábado. Para mañana viernes se espera viento del norte y noroeste fuerte a todos los niveles (mar, costa, medianías, zonas altas y cumbres), que afectará principalmente a las vertientes oeste y este, así como a zonas altas expuestas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

El concierto de Taburiente y Non Trubada se traslada por motivos meteorológicos La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde informa que, por motivos meteorológicos y ante la borrasca que se aproxima al Archipiélago, el concierto previsto para este 12 de diciembre en la plaza de San Gregorio, a cargo de los grupos Taburiente y Non Trubada, cambia de ubicación. El evento se mantiene a la misma hora, pero pasará a celebrarse en el Teatro Juan Ramón Jiménez, garantizando así la seguridad del público, artistas y personal técnico, y asegurando el desarrollo del concierto en las mejores condiciones.

Las Palmas de Gran Canaria activa la alerta por vientos y fenómenos costeros El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, activa desde las 09:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, las alertas por vientos y fenómenos costeros en la ciudad, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. El Consistorio, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, activa el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse a causa de estas situaciones. Ante la situación de fuertes vientos, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones para evitar daños, como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura o caída de cristales. También retirar de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle.

Aviso a extranjeros El 112 Canarias publica recomendaciones de seguridad por la borrasca Emilia en inglés y alemán, dirigidas especialmente a residentes y turistas. El servicio de emergencias recuerda las pautas básicas ante el fuerte oleaje y el mal tiempo previsto en las próximas horas.

Refuerzo de vigilancia en La Laguna Las autoridades redoblan la vigilancia en el litoral de La Laguna ante la previsión de fuerte oleaje este fin de semana. Se pide a la población extremar las precauciones y seguir en todo momento las normas de seguridad. Imagen del Ayuntamiento de La Laguna.

Restricciones en Garachico La Policía Local de Garachico activa restricciones por el fuerte oleaje previsto. Desde las 15:00 h del 12 de diciembre se prohíbe el estacionamiento en Tomé Cano, Adolfo Suárez, el Muelle Viejo y el antiguo campo de fútbol. A partir de las 19:00 h, las restricciones se amplían a varias calles del casco, como Esteban de Ponte, San Sebastián, Fco. Montes de Oca y zonas próximas. Las medidas se mantendrán hasta que mejore el estado del mar. Se pide evitar las áreas afectadas, respetar las señales y extremar la precaución en la costa. Imagen de la Policía Local de Garachico.

Campañas de prevención Precisamente, este jueves, el presidente de la ‘Asociación Canarias 1500 km de Costa’, Sebastián Quintana, ha señalado en el Parlamento de Canarias que las islas son «seguras», y cuenta con los «mejores medios, servicios e instituciones» para afrontar el desafío de los accidentes acuáticos, pero el archipiélago precisa de acciones políticas transversales, así como de la colaboración del sector turístico, que hagan frente a una realidad: «Siete de cada diez personas fallecidas por ahogamiento en Canarias son turistas». Informa: Redacción Informativos RTVC

Nieve por encima de los 2.000 metros La presencia de aire frío en altura, característica de esta borrasca, podría bajar las temperaturas por debajo de cero en zonas altas. Esto hará posible la aparición de nevadas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, siempre por encima de los 2.000 metros.

Alerta por fenómenos costeros La Dirección General de Emergencias de Canarias ha actualizado a situación de alerta por fenómenos costeros. Según el aviso, el mar comenzará a empeorar este viernes a partir del mediodía, con fuertes vientos. Antes de la medianoche, las olas en las costas del norte y oeste del archipiélago podrán alcanzar 4 a 4,5 metros. El sábado, el temporal será más intenso, con fuerte marejada a mar gruesa, áreas de mar muy gruesa y mar de fondo del norte y noroeste de 3 a 5 metros. En las costas abiertas al norte y oeste del archipiélago, especialmente en Gran Canaria, la altura significante del oleaje será de 4 a 6,3 metros, con un período de 16 a 20 segundos. Algunos ayuntamientos ya están tomando medidas de prevención en las zonas de costa y baño, como en el caso del Ayuntamiento de La Laguna (Bajamar, Jóver, Punta del Hidalgo), o el Ayuntamiento de Garachico, en el norte de Tenerife. Declaraciones: Sergio Pérez, inspector de la Policía Local de La Laguna

Viento en aumento: rachas que podrían superar los 100 km/h A medida que avance el viernes, la intensidad del viento irá ganando fuerza. Se esperan rachas de entre 80 y 90 km/h, aunque en las islas occidentales y en el entorno del Parque Nacional del Teide podrían superar con facilidad los 100 km/h, según algunos modelos.

El sábado el día más complicado El sábado será la jornada más complicada en el archipiélago. Las condiciones empeorarán notablemente debido al paso de la borrasca con viento muy fuerte, especialmente en zonas altas y de cumbre. Chubascos fuertes, acompañados de tormentas y episodios de granizo. La intensidad de las lluvias variará durante el día. De madrugada y por la mañana las más intensas ser registrarán en las islas orientales. Desde el mediodía, el mayor impacto en las islas occidentales. En Gran Canaria, Tenerife y La Palma las precipitaciones podrían ser especialmente intensas.

Lluvias y tormentas, especialmente en las islas de mayor relieve El primer frente asociado llegará el viernes, generando precipitaciones en varias islas. Sin embargo, será la actividad tormentosa de la borrasca procedente de las islas orientales la que dejará los acumulados más importantes. Los modelos meteorológicos indican que las zonas más afectadas serán el norte de La Palma, el norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, con acumulados que podrían rondar los 126 litros por metro cuadrado entre hoy y el domingo. La inestabilidad será especialmente notable en las islas occidentales y en aquellas con mayor relieve, donde la intensidad de las precipitaciones podría ser mayor. Lluvia acumulada para los próximos días. METEORED

Llegada de la borrasca Emilia A partir del viernes, una borrasca, denominada Emilia, que se formará en torno al Golfo de Cádiz evolucionará hacia una borrasca fría que afectará de lleno a todas las islas desde la madrugada del sábado y que permanecerá hasta la primera mitad del domingo, dejando un temporal “en todos los sentidos”: lluvias intensas, mar complicado, fuertes rachas de viento e incluso nieve en las cumbres por encima de los 2.000 metros. Informa: Redacción Informativos RTVC

Jueves de transición Este jueves será sólo un día de transición antes de la llegada de un cambio drástico en el tiempo. Tras una jornada relativamente tranquila, el archipiélago se prepara para un fin de semana que invita a quedarse en casa, evitar el mar y extremar las precauciones.