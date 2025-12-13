Sigue en directo los efectos de la borrasca Emilia en Canarias

En Directo Última actualización el 13-12 08:23

Borrasca Emilia | Oleaje en la costa de Garachico, sin consecuencias por el momento Zona del Castillo de San Miguel, en Garachico, en el norte de Tenerife. Por el momento solo ha subido alguna ola superficial a las 2 de la mañana, pero sin consecuencias, según informan las autoridades del municipio. Entre las 8:00 y 9:00 de la mañana será la pleamar. Oleaje en Garachico

Borrasca Emilia|Las lluvias pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado Según la Aemet, las lluvias pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en muchos lugares de las islas. Los vientos rachas de hasta 90 kilómetros por hora, olas de 5 y 6 metros en la costa, y precipitaciones de nieve en el norte de Tenerife. El aviso de nivel ‘naranja’ se ha activado en las siete islas de Canarias, la más afectada hoy por el paso de la borrasca Emilia. La inestabilidad va a dejar rachas muy fuertes de viento de componente norte con chubascos y tormentas que se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres. HARÍA (LANZAROTE), 12/12/2025.- Lluvia en el pueblo de Arrieta, al norte de Lanzarote, este viernes.. EFE/Adriel Perdomo

Borrasca Emilia|Cerradas las carreteras de acceso al Teide El Cabildo de Tenerife mantiene cerradas las carreteras de acceso al Teide: la TF-24 (p.k 24), la TF-21, por La Orotava (p.k 16), y la subida a través de Arafo, a partir del p.k 54 (Boca de Tauce). También se cierra la vía de acceso a Teno, la TF- 445. Según ha asegurado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, «la borrasca Emilia presenta características de alto impacto y actuamos con antelación para minimizar riesgos. Pedimos a la ciudadanía responsabilidad, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales».

Borrasca Emilia|Cae una palmera sobre un vehículo en Telde Según ha informado el Ayuntamiento de Telde ha caído una palmera de grandes dimensiones sobre un vehículo en el barrio de El Caracol. Los daños son materiales y sin daños personales, según asegura en su cuena de X. Imagen compartida por el Ayuntamiento de Telde vía X

Borrasca Emilia|Rachas de viento de hasta 118 km/h en Izaña La estación meteorológica instalada en Izaña (Tenerife) ha registrado este viernes una racha de 118 kilómetros/hora, la más alta de toda España, con datos actualizados hasta las 17.10 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La llegada de la borrasca Emilia se está dejando notar con fuertes rachas de viento, que en el caso del aeropuerto de La Palma ha llegado a los 102 kilómetros/hora, en El Pinar-La Dehesa con 90 km/h, en La Dama-Vallehermoso con 85 km/h y en San Sebastián de La Gomera, Arure y Pájara con 82 km/h.

Borrasca Emilia|Carreteras cerradas en Gran Canaria El servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha cerrado al tráfico la GC-210 KM 0 y KM5, Artenara-Tejeda de forma preventiva. Tampoco se podrá circular por GC-200, en el tramo de Faneque.

Borrasca Emilia|Precaución a la entrada de Salinetas El Ayuntamiento de Telde a través de sus redes sociales pide precaución la entrada a Salinetas. La lluvia ha inundado ambos carriles. Inundación en Salinetas, en Telde. Ayuntamiento de Telde vía X

Borrasca Emilia | Mapa de lluvia acumulada en Canarias Hasta las 20:00 horas del viernes 12, la precipitación acumulada fue la siguiente: en El Hierro, San Andrés registró 12,6 mm; en La Palma, Garafía acumuló 46,0 mm; en La Gomera, El Cedro alcanzó 44,2 mm; en Tenerife, El Rosario sumó 38,1 mm; en Gran Canaria, Moya también registró 38,1 mm; en Fuerteventura, Betancuria llegó a 17,3 mm; y en Lanzarote, Teguise acumuló 14,1 mm. Imagen de RTVC.

Borrasca Emilia | Mapa de rachas máximas de viento en Canarias En El Hierro, se registraron rachas de viento de hasta 90 km/h en La Dehesa. En La Palma, Santa Cruz de La Palma alcanzó los 109 km/h, mientras que en La Gomera, Alajeró registró 100 km/h. Tenerife sufrió las rachas más intensas, con 132 km/h en Izaña. En Gran Canaria, Artenara registró 81 km/h; en Fuerteventura, Morro Jable alcanzó 82 km/h; y en Lanzarote, Tinajo llegó a 85 km/h. Por su parte, en La Graciosa, Caleta de Sebo registró rachas de 65 km/h. Imagen de RTVC.

Borrasca Emilia | Previsión del tiempo para mañana RTVC.

Borrasca Emilia | El temporal no causa, por ahora, incidencias en Fuerteventura RTVC.

Borrasca Emilia | Vicky Palma analiza la situación de Canarias ante la borrasca RTVC.

Borrasca Emilia | En Lanzarote piden cuidado en los desplazamientos RTVC.

Borrasca Emilia | El Hierro pide precaución en el mar RTVC.

Borrasca Emilia | La Palma cierra varias carreteras RTVC.

Borrasca Emilia | Prevención en La Gomera ante la situación La Gomera se prepara para la llegada de la borrasca Emilia y refuerza su seguridad. RTVC.

Borrasca Emilia | Abiertos canales para los barrancos en Salinetas y Melenara Telde comienza a preparar sus barrancos y espacios públicos ante la llegada de la borrasca Emilia. RTVC.

Borrasca Emilia | Tenerife comienza a notar el temporal RTVC.

Borrasca Emilia | Nuevas camas para gente sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria amplía sus recursos para proteger a la población frente a la borrasca Emilia. Se habilitan 200 nuevas plazas en el Pabellón Juan Beltrán Sierra para atender a personas sin hogar. Imagen del Pabellón Juan Beltrán Sierra.

Borrasca Emilia | ❄️ Comienza a nevar en el Teide En el Teide, ya está nevando a partir de los 2.000 metros, y se espera que la cota de nieve descienda hasta los 1.700 metros a lo largo de la madrugada.

Borrasca Emilia | Avisos naranjas para este sábado La AEMET mantiene activados avisos naranjas en varias zonas debido a la llegada de la borrasca Emilia. Imagen de la AEMET.

Borrasca Emilia | Aplazado el encuentro entre el Magec Tías Lanzarote y el GEIEG Pracisa El Magec Tías Lanzarote Contra la Violencia de Género es uno de los equipos afectados por la borrasca Emilia, y en la tarde de este viernes ha quedado aplazado el encuentro a disputar ante el GEIEG Pracisa, correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina 2, previsto para el sábado a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Tías. Cartel del partido.

Borrasca Emilia | La Escudería Gomera Racing aplaza la celebración de su aniversario La Escudería Gomera Racing ha aplazado los actos que entre hoy viernes y mañana sábado iban a servir para conmemorar los 30 años de la creación del club con base en la isla colombina. La entidad ya trabaja para encontrar una fecha, presumiblemente para el próximo mes de enero, que sirva como guinda a las tres décadas de historia de la Escudería Gomera Racing. Escudería Gomera Racing

Borrasca Emilia | El Rallye Isla de Gran Canaria queda cancelado El Rallye Isla de Gran Canaria queda cancelado queda cancelado por segunda vez este año debido a las circunstancias derivadas de la borrasca Emilia que afectará a las islas este fin de semana, con mucha lluvia, viento, frío y sobre todo sus consecuencias en las carreteras grancanarias.

Borrasca Emilia | 🔴 Última hora: Rescatado el hombre que fue arrastrado por el mar en Arona El hombre ha sido rescatado por los efectivos de Salvamento Marítimo y de los bomberos tras haber sido arrastrado por el mar en la playa de La Arenita, en El Palmar, en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112). En la emergencia intervino una salvamar de Salvamento Marítimo, un grupo de bomberos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado el Cecoes 112 a Europa Press. Finalmente, el afectado, que presentó lesiones de carácter leve, arribó en la Salvamar al muelle de Los Cristianos, en el sur de la isla, tras ser inicialmente auxiliado por efectivos de los Bomberos. Una vez en tierra, fue asistido por un equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Borrasca Emilia | Canceladas las actividades de la cantera de la UDLP Debido a la climatología adversa se cancelan (ambos días) todas las actividades de la Cantera de la UD Las Palmas. Los partidos de Las Palmas C, Juvenil A y Cadete Fundación quedan pendientes de confirmación por parte de la RFEF y FCF. Imagen UDLP.

Borrasca Emilia | 🔴 Urgente: Buscan a una persona arrastrada por el mar en Arona Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias busca a una persona que podría haber sido arrastrada por el mar en la playa de La Arenita, en la localidad de El Palmar, en Arona (Tenerife). Según ha informado a EFE el 112 Canarias, durante la tarde de este viernes recibieron varios avisos alertando de que una persona se habría precipitado al mar. También participan en las labores de búsqueda Salvamento Marítimo, un grupo de bomberos y más miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Borrasca Emilia | Gran Canaria cierra varias vías Imagen del Cabildo de Gran Canaria

Borrasca Emilia | En Fuerteventura ha llovido con distinta intensidad durante la mañana En Fuerteventura miran al cielo porque durante la mañana ha llovido con diversa intensidad en muchos puntos de la isla. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Telde activa el Plan de Emergencias Municipal Como consecuencia de la activación del PEMU, el Ayuntamiento ha decretado el cierre inmediato de todos los parques urbanos e infantiles del municipio, así como la suspensión de actividades festivas, culturales y recreativas, incluidas aquellas que se desarrollan en locales sociales de titularidad municipal. También se procede al cierre de las instalaciones deportivas al aire libre y cerradas, incluyendo pabellones. No está permitida la actividad deportiva en estos lugares ni ninguna otra en estos espacios. Asimismo, se establece que todas las terrazas de restauración instaladas en espacios públicos deberán retirarse y almacenarse correctamente antes de las 22.00 horas de este viernes, con el fin de evitar daños materiales o riesgos para la ciudadanía ante el episodio meteorológico adverso.

Borrasca Emilia | La 5ª Clásica Santiago del Teide se aplaza por la alerta meteorológica La organización confirma que la prueba no podrá disputarse debido a las condiciones adversas previstas por la borrasca Emilia. Todas las inscripciones quedan automáticamente reservadas para la nueva fecha, que se anunciará próximamente. Quienes no puedan participar en el aplazamiento tendrán la opción de cancelar su inscripción y recibir el reembolso correspondiente. Imagen de la organización.

Borrasca Emilia | Buenavista del Norte activa su PEMU El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha firmado la activación de su Plan Municipal de Emergencias (PEMU) ante la declaración de alerta por lluvia, viento y nevadas, así como la alerta máxima por fenómenos costeros, emitida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y la puesta en marcha del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN). En este sentido, se activa el Cuerpo de la Policía Local y todos los efectivos del personal municipal por si fuera necesaria su intervención. Además, el Ayuntamiento ha cerrado los accesos a la costa, ante la previsión de olas de hasta seis metros de altura. Asimismo, se suspende el transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno y la entrada a los senderos del Parque Rural de Teno y Punta de Teno permanecerán prohibidas.

Borrasca Emilia | Fred Olsen cancela una de sus rutas Fred. Olsen Express mantiene todas sus rutas con normalidad salvo la conexión Playa Blanca–Corralejo. La naviera cancela la salida de las 19:30 h operada por el Buganvilla Express y el barco permanecerá atracado el sábado por el empeoramiento del tiempo. La compañía prevé reanudar el servicio el domingo por la mañana, si las condiciones lo permiten, y seguirá actualizando la información.

Borrasca Emilia | Valsequillo suspende todos los actos públicos del fin de semana Como medida preventiva prioritaria, el Ayuntamiento de Valsequillo anuncia la suspensión de todos los actos públicos previstos desde hoy viernes 12 de diciembre y hasta el domingo 14 a las 23:59 horas. El municipio opta por extremar precauciones ante el riesgo previsto de viento y lluvia asociados a la borrasca Emilia. Imagen del Ayuntamiento de Valsequillo.

Borrasca Emilia | La FIFLP suspende la actividad federativa en Gran Canaria La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas activa el Protocolo por Fenómenos Meteorológicos Adversos tras la alerta oficial por vientos emitida por el Gobierno de Canarias. La medida entra en vigor desde las 16:00 horas de hoy viernes y se mantendrá hasta las 23:59 h del sábado. Quedan suspendidos todos los encuentros programados en Gran Canaria, así como los previstos en Lanzarote y Fuerteventura en los que participen equipos grancanarios. La Federación busca así evitar desplazamientos desde la isla afectada por la borrasca Emilia. Imagen de la FIFLP.

Borrasca Emilia | Los efectos de la borrasca se notarán desde esta tarde Los efectos de la borrasca Emilia se prevé que se empiecen a notar desde esta tarde de viernes. Nuestra compañera Emilia González, nos ha contado la previsión para las próximas horas. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | El Hierro prohíbe el acceso a varias zonas de baño El Cabildo de El Hierro tiene activado el plan insular de emergencias y se prohíbe el acceso a zonas de baño en varios puntos de isla como Tacorón, el Charco Manso o la costa de La Frontera. También se han cerrado zonas recreativas de la Hoya del Morcillo y la Hoya del Pino en la cumbre; y los senderos de La Llanía y Jinama. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Suspendidas las conexiones marítimas entre Lanzarote y la Graciosa En Lanzarote se suspenden todas las actividades previstas para la tarde noche y ocurrirá lo mismo con las conexiones entre Órzola y La Graciosa. A partir de las 17:00 horas se suspende todas las actividades programadas al aire libre. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Desvíos de vuelos La borrasca Emilia afecta ya a la operatividad de los aeropuertos como en La Palma con algunos desvíos y una cancelación desde Tenerife Norte. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | En Tenerife podría haber un oleaje histórico en el norte de la isla Preocupa el mal estado del mar en Tenerife. La borrasca podría dejar un oleaje histórico en el litoral norte de la isla. De momento, la jornada transcurre sin incidencias. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | El viento y la lluvia, presentes ya en Gran Canaria En Gran Canaria la llegada de la borrasca Emilia ha obligado al cierre de las áreas recreativas y todas las infraestructuras públicas, y se hace un llamamiento a la prudencia en la costa. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Cerrados senderos y áreas recreativas en La Gomera En La Gomera están cerrados todos los senderos y las áreas recreativas de la isla. Están cancelados todos los eventos al aire libre. Por ejemplo, no habrá fiesta de Santa Lucía en Tazo, no habrá Noche en Blanco en Valle Gran Rey ni concierto de Los Sabandeños en Hermigua. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Suspendida la actividad municipal en Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria suspende la actividad municipal y cierra parques y el acceso a El Confital debido a la borrasca ‘Emilia’. El Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) para atender cualquier incidencia que pueda producirse ante la alerta por vientos y fenómenos costeros y recomienda a la ciudadanía evitar desplazamientos Con motivo del FMA, se aplaza toda la programación de actividades municipales prevista para este viernes y este sábado. Además, se suspenden temporalmente las autorizaciones de montaje de terrazas en el paseo de Las Canteras y calles que den acceso al mismo paseo La alcaldesa, Carolina Darias ha presidido una reunión de coordinación de los servicios municipales para organizar las actuaciones preventivas.



Borrasca Emilia | El Cabildo de Gran Canaria suspende toda la programación cultural del 13 de diciembre La Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria ha suspendido toda su actividad prevista para el día 13 de diciembre, debido a las condiciones meteorológicas adversas ocasionadas por la borrasca Emilia. A las actividades de carácter cultural se añaden las lúdicas y deportivas impulsadas en la isla por la Corporación insular. Por tanto, la red de museos insulares y todos los centros culturales gestionados por el Cabildo grancanario permanecerán cerrados el día 13 de diciembre como medida preventiva.

Borrasca Emilia | Decretada la alerta por lluvias El Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por lluvias desde las 20:00 horas de este viernes, 12 de diciembre. La borrasca Emilia dejará precipitaciones repartidas de forma desigual por todo el archipiélago. Los acumulados más importantes se prevén en la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría haber acumulados destacables locales en Lanzarote y Fuerteventura. Son probables precipitaciones débiles, moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas y granizo. Las precipitaciones serán persistentes en Lanzarote, Fuerteventura, y en la mitad norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. La cantidad de agua acumulada probablemente alcanzará y superará los 40mm en 12 horas en Lanzarote y Fuerteventura; los 60 mm en 12 horas en La Palma y La Gomera; los 80 mm en 24 horas en la mitad norte de Gran Canaria y los 100 mm en 12 horas en la mitad norte de Tenerife.

Borrasca Emilia | Alerta por riesgo de inundaciones El Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por riesgo de inundaciones costeras desde las 18:00 de este viernes, 12 de diciembre en toda la comunidad autónoma. El motivo es el mal estado del mar previsto para la noche de este viernes y el fin de semana que generará en algunas zonas de las islas riesgo de inundación costera por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa, especialmente 2 -3 horas antes y después de las pleamares. Pleamares del sábado 13: 07:55 – 08:40 h y 20:40 – 21:20 h.Pleamares del domingo 14: 09:00 – 09:40 y 21:40 – 22:15 h.

Borrasca Emilia | Declarada la prealerta por tormentas El Gobierno de Canarias ha declara la situación de prealerta por tormentas en todas las islas a partir de las 18:00 horas de este 12 de diciembre.

Borrasca Emilia | Alerta por nevadas en Tenerife a partir de esta noche En Tenerife se ha activado a partir las 22:00 horas de esta noche la alerta por nevadas a partir de los 1.600 metros de altitud. Se espera que alcancen o superen los 5 centímetros de altura en 24 horas en Tenerife. También se prevén nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria, con acumulados de nieve que probablemente alcancen los 2 centímetros de altura en 24 horas. En estas dos islas la situación es de prealerta.

Borrasca Emilia | El Gobierno de Canarias decreta Alerta Máxima por mala mar A partir de las 18:00 horas de este viernes, todas las islas se encuentran el Alerta Máxima por Fenómenos Costeros. Lo ha informado la Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de AEMET y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo). En base a esto, se actualiza la situación de Alerta por Fenómenos Costeros, pasando a Alerta Máxima desde las 18:00 horas de este viernes 12 de diciembre. Lo que preocupa es el mal estado del mar, por viento y por oleaje. Habrá viento de componente norte fuerza 6 a 8 (39 – 74 km/h). Mar gruesa a mar muy gruesa en las vertientes norte y oeste y en los canales entre las islas. Altura significante del oleaje de mar combinada de 5 – 7 m en las costas del norte, este y oeste de las islas de mayor relieve, y en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del litoral oleaje de mar combinada de altura significante 2,5 – 4 m Pleamares del sábado: 07:55 – 08:40 h y 20:40 – 21:20 h. Pleamares del domingo: 09:00 – 09:40 h y 21:40 – 22:15 h. Una predicción de oleaje de altura significante de 5 – 7 m indica que el 67% de las olas tendrán una altura media de 3,2 – 4,5 m; un 10% de las olas podrían ser de 6 – 9 m; y un 1% de las olas podrían alcanzar los 8 -12 m.

Borrasca Emilia | Mogán suspende todos los eventos de este viernes y sábado El municipio de Mogán, en Gran Canaria, ha decidido suspender todos los eventos que tenía previstos para este viernes y sábado. De momento, se mantiene la 10ª Feria del Aguacate de Mogán, que se celebra este domingo. El resto de eventos supendidos se aplazarán y se irá informando de las nuevas fechas de celebración. Se recomienda evitar desplazamientos y acercarse a las zonas costeras.

Borrasca Emilia | Agaete cancela sus actos y cierra senderos, barrancos y playas El Ayuntamiento de Agaete, en Gran Canaria, ha activado medidas preventivas ante la llegada de un frente de inestabilidad derivado de la borrasca Emilia y ha procedido al cierre de senderos, barrancos y playas por precaución. Se posponen hasta que la situación meteorológica mejore los actos previstos dentro del programa de las fiestas de Navidad. Agaete activa medidas preventivas ante la llegada de la borrasca Emilia Asimismo, se han cerrado de senderos y caminos rurales, quedando prohibidas las actividades vinculadas al senderismo; así como el Polideportivo Municipal e instalaciones deportivas municipales; y se han cancelado las actividades en instalaciones municipales tanto en interior como exterior. De igual modo, se ha procedido al cierre de barrancos, parques infantiles y zonas arboladas, de la avenida marítima, playas y muelle, y queda prohibido el baño por el temporal costero. Con todo el Ayuntamiento de Agaete ha recomendado a la población evitar zonas bajas, inundables y áreas próximas a las costas y al cauce del barranco.

Borrasca Emilia | Olas de más de 7 metros en Tenerife desde esta noche La consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, ha informado de la situación en la isla. Hoy no se esperan grandes incidencias, aunque a partir de las 15:00 horas ya comienzan las restricciones de seguridad por prevención, ya que podría empeorar el tiempo. Una de las medidas más importantes será la vigilancia y cierre de las zonas costeras más peligrosas porque desde esta noche se espera ya que las olas superen los 7 metros de altura. Mañana la situación será más complicada aún.

Borrasca Emilia | El Ayuntamiento de Arucas aplaza todos los eventos de este fin de semana Todos los eventos previstos en el municipio de Arucas, en gran Gran Canaria, para este fin de semana, han quedado suspendidos por la situación de alerta meteorológica provocada por la entrada de la Borrasca Emilia.

Borrasca Emilia | Se extiende la alerta máxima a toda Canarias este sábado La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extenderá este sábado a toda Canarias el aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fuerte oleaje que ya está en vigor en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. En concreto, la Aemet espera que el paso de la borrasca Emilia por las islas provoque en el mar viento del norte o noroeste de 62 a 74 Km/h (fuerza 8), principalmente en las canales entre islas.

Borrasca Emilia | Cancelado el vuelo de las 12:20 a El Hierro desde Tenerife Se ha suspendido un nuevo vuelo en Tenerife Norte. Es el de las 12:20 horas que tenía como destino El Hierro. También está habiendo retrasos en el resto de aeropuertos de las islas. Sobre todo en La Palma y Gran Canaria.

Borrasca Emilia | Cierran todas las zonas dependientes del Cabildo de Gran Canaria Las áreas recreativas, las Fincas de Osorio, Tirma y el Galeón, las zonas de acampada, los albergues, el centro de interpretación de los Tilos de Moya, el Jardín Botánico Viera y Clavijo y las reservas para Roque Nublo están cerradas por el Cabildo de Gran Canaria por la situación de alerta. Además, recomiendan evitar las caminatas por el campo, la acumulación de materiales en cauces, las actividades en montes y espacios naturales protegidos, los desplazamientos (sobre todo por carreteras secundarias), llamar al 112 solo para emergencias, alejarse de elementos que se puedan desplazar por el viento, retirar macetas y otros objetos de azoteas y ventanas y extremar la precaución cerca de la costa.

Borrasca Emilia | Suspendido el Baloncesto en Tenerife Este fin de semana queda suspendida en su totalidad cualquier partido de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife (FIBT). debido a la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular

de Tenerife (PEIN) en situación de alerta máxima desde las 15:00 horas. Han anunciado que, progresivamente, se irán anunciando las nuevas fechas en INDALWEB. Esa fecha que será la fecha tope para jugar, pudiéndose modificar y adelantar, si ambos equipos estuvieran de acuerdo. Si durante las fechas navideñas tuvieran opciones de jugar los encuentros, se disputarían. De igual manera, los entrenamientos de las preselecciones FIBT que se disputaban este domingo en el Pabellón Paulino Rivero Baute de Ravelo, también quedan suspendidas.

Borrasca Emilia | Retrasos en Tenerife Norte La lluvia y el viento ya están dejando algunos retrasos en el Aeropuerto Tenerife Norte Los Rodeos. También algunas cancelaciones, como la del vuelo de las 11:30 procedente de Gran Canaria.

Borrasca Emilia | Prohibido subir al Teide El Cabildo de Tenerife ha decretado la prohibición de acceso y circulación por todas las pistas, senderos, caminos y zonas de campo a través dentro de los Espacios Naturales Protegidos a partir de las 15.00 horas de este viernes debido al elevado riesgo de desprendimientos, caída de árboles e inundaciones. También prohíbe la estancia en campamentos, zonas de acampada y áreas recreativas en estos espacios.

Borrasca Emilia | El Ayuntamiento de Telde aplaza la recogida de juguetes solidarios La gran recogida de juguetes que el Ayuntamiento de Telde tenía previsto realizar este sábado, ha quedado aplazada al próximo 17 de diciembre por la alerta meteorológica. Será de 17:00 horas a 21:30 horas en la Plaza de San Gregorio. Cartel de aplazamiento de la recogida de juguetes en Telde por la Borrasca Emilia

Borrasca Emilia | Gran Canaria ya nota los efectos del primer frente En medianías de Gran Canaria llueve intensamente desde primera hora de esta mañana. Desde Las Palmas de Gran Canaria hasta San Mateo, se están notando las fuertes lluvias y las rachas de viento. También el estado del mar está cumpliendo la previsión, con fuerte oleaje en playas como la de Las Canteras. Lluvia y oleaje en Las Canteras. Imagen: Mi Playa de Las Canteras

Borrasca Emilia | Más zonas de El Hierro cerradas El CECOPIN (Centro Coordinador Operativo Insular) de El Hierro ha informado sobre las medidas activadas por el plan de emergencias insular por fenómenos meteorológicos adversos:

-Suspensión de quemas de rastrojos autorizadas.

-Cierre de sendero de la Llanía y sendero de Jinama.

-Cierre de zonas recreativas de Hoya Del Pino y Hoya del Morcillo (incluida zona de acampada).

-Cierre de zona de baño de Tacorón (Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro).

-Cierre de zona de baño de Charco Manso y Pozo de Las Calcosas ( Ayuntamiento de Valverde).

Borrasca Emilia | Se aplaza hasta nuevo aviso la elaboración del turrón más largo del mundo en Puerto de Santiago La previsión del tiempo para este sábado también ha obligado a aplazar hasta nuevo aviso por parte del Ayuntamiento de Santiago del Teide la elaboración del turrón más largo del mundo. Estaba previsto realizarlo en la Plaza de Puerto Santiago este sábado 13 de diciembre. La nueva fecha se comunicará próximamente.

Borrasca Emilia | Fuerteventura suspende la observación astronómica de este sábado El Cabildo de Fuerteventura ha suspendido la actividad de observación astronómica programada para este sábado por la prealerta por mal tiempo. La ¡Lluvia de estrellas fugaces Gemínidas’ cómo se titula esta actividad, no se realizará en la fecha prevista.

Borrasca Emilia | Lluvia, viento y oleaje en Garachico Lorena de Cobos está siguiendo la Borrasca Emilia desde Garachico, uno de los puntos del norte de Tenerife que más están sintiendo sus consecuencias.

Borrasca Emilia | Cierres en El Hierro Se procede al cierre de la zona recreativa de Hoya Del Pino, Hoya de El Morcillo y sendero de La Llanía, debido a la situación actual por fenómenos meteorológicos adversos.

Borrasca Emilia | La lluvia ya está en zonas como Garachico o Tegueste, en Tenerife En zona de tenerife como Tegueste o Garachico ya están sintiendo desde esta mañana los efectos de la Borrasca Emilia con fuerte viento, lluvia y oleaje en las zonas de costa.

Borrasca Emilia | El sábado será el día más complicado Vicky Palma, Responsable de la Unidad de Análisis de Riesgo 112, explica cómo está siendo y cómo será el impacto de la Borrasca Emilia en el archipiélago durante este fin de semana.

Borrasca Emilia | Este sábado se esperan olas de unos 7 metros El oleaje preocupa mucho este fin de semana por las incidencias que podría causar. Por eso, se pide mucha precaución a la población y que se alejen de las zonas del litoral. El promedio de esas olas es de unos 7 metros de altura. Es decir, que de media podrían alcanzar esa altura. Pero como ya se ha comprobado en las últimas semanas, el mar puede traer entre esa serie de olas, algunas más altas y con más fuerza. En esta ocasión, la previsión dice que el 33 % serán de 7 metros o más, y de esas, el 10 % pueden ser de 10 metros. Lo más peligroso viene cuando llega una de cada cien de esas olas, que puede alcanzar casi el doble, siendo de entre 12 y 13 metros de altura.

Borrasca Emilia | Suspendidos los trayectos de Líneas Islas Romero Las conexiones en barco de Líneas Islas Romero entre Lanzarote y Fuerteventura, y entre Lanzarote y La Graciosa, han quedado suspendidos para este sábado por el temporal marítimo previsto en las islas. Aviso en la página web de Líneas Romero anunciando la suspensión de los trayectos para este sábado

Borrasca Emilia | La borrasca está ya en Tenerife La Borrasca Emilia ya está en Tenerife, como se puede comprobar en esta imagen de Punta del Hidalgo, donde se puede apreciar a la derecha cómo el frente está a punto de entrar en tierra. Imagen de la Borrasca Emilia a punto de entrar en Tenerife

Borrasca Emilia | Máxima precaución en el mar, sobre todo en La Gomera y Tenerife La Gomera y Tenerife están en alerta naranja por temporal marítimo. Se prevén vientos de hasta 74 kilómetros por hora (fuerza 8). Soplarán vientos en Canarias que activarán además avisos amarillos (riesgo para ciertas actividades) y habrá fuerte oleaje generalizado en las islas. En Tenerife, además, lloverá con intensidad, lo que ha activado el nivel amarillo.

Borrasca Emilia | Lluvias en Lanzarote y La Graciosa La previsión del tiempo este viernes para Lanzarote y La Graciosa este viernes es que habrá precipitaciones débiles a moderadas y no se descarta que sean en forma de chubascos tormentosos principalmente a primeras y últimas horas. Las primeras precipitaciones las tendremos entre las 09.00 y las 13.00 horas. En algunos casos pueden ser localmente moderadas. Las segundas precipitaciones se prevén a partir de las 17.00 horas. Las temperaturas mínimas estarán en ligero a moderado descenso y las máximas sin cambios. El viento soplará flojo a moderado del noroeste, aumentando a fuerte a partir del mediodía, con probables rachas localmente muy fuertes . Previsión de lluvias en Lanzarote y La Graciosa por el paso de la Borrasca Emilia

Borrasca Emilia | Alerta máxima en Tenerife El Cabildo de Tenerife ha activado su Plan de Emergencia en fase de alerta máximaen la isla a partir de las 15:00 horas por le paso de la borrasca Emilia. Se ha puesto en marcha el Plan de Emergencias Insular de forma preventiva ante la previsión de lluvias fuertes, viento, nieve y oleaje.

Borrasca Emilia | Alerta por oleaje y viento Comenzamos este viernes la cobertura en directo de la llegada de la borrasca Emilia a Canarias, que ha obligado a declarar alertas por oleaje y viento y prealerta por lluvia. A lo largo de toda la jornada te contaremos, minuto a minuto, la evolución del temporal y sus consecuencias en las islas

Cambio en la apertura de Navilan Arrecife La organización de Navilan Arrecife pospone la apertura de la feria prevista para el sábado 13 de diciembre por alerta de lluvias y fuertes rachas de viento en Lanzarote. La nueva fecha será domingo 14 de diciembre a las 17:00 horas. La decisión busca garantizar la seguridad de participantes y visitantes.

Previsión del tiempo para los próximos días Nuestro compañero Edgar Cedrés informa de los primeros impactos que puede dejar la borrasca Emilia en el Archipiélago. RTVC.

Telde ruega precaución a la ciudadanía El Ayuntamiento de Telde pide precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos (en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con prealerta en Fuerteventura y Lanzarote) y fenómenos costeros adversos (en todo el Archipiélago), a partir de las 9.00 horas de este viernes 12 de diciembre y el sábado 13, emitida por la Dirección General de Emergencias del gobierno canario, en base a la predicción de la AEMET. El alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, pide “actuar con prudencia, serenidad y responsabilidad”, evitando desplazamientos innecesarios y extremando las precauciones en las áreas costeras, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de Canarias. El Consistorio recuerda que se informará de cualquier actualización a través de sus canales institucionales, redes sociales y su canal oficial de WhatsApp.

Los municipios canarios se preparan para la borrasca Emilia La principal preocupación es el fuerte oleaje, aún con el recuerdo de la tragedia en la piscina de Los Gigantes el pasado fin de semana. Desde mañana se activa la alerta por viento y oleaje, y durante el fin de semana no se descarta que pueda nevar en las cumbres. RTVC.

Activada la prealerta por lluvias La Dirección General de Emergencias activa la prealerta por lluvias ante la llegada de la borrasca Emilia. Este viernes, un frente frío en fase de disipación provocará lluvias irregulares en el archipiélago: débiles a moderadas en general, localmente fuertes en el norte de Tenerife y persistentes en las medianías de las islas de mayor relieve. Antes de medianoche podría nevar en las cumbres de Tenerife, y no se descartan tormentas en Lanzarote y Fuerteventura.

Recomendaciones del Ayuntamiento de La Laguna El Ayuntamiento de La Laguna alerta a la población ante la llegada de la borrasca Emilia. Desde la entidad insisten en la necesidad de extremar la prudencia, evitar situaciones de riesgo y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y los canales oficiales. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Cambio de ubicación del concierto infantil “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi” Debido a la declaración de estado de emergencia prevista para este fin de semana en Fuerteventura por fuertes vientos y lluvias, la organización del concierto infantil “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Fuerteventura, comunica el cambio de ubicación del evento como medida de prevención y seguridad. Tras una valoración conjunta entre OperaFuerteventura y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, representada por la concejala Tacoremi Gutiérrez, ambas partes han llegado a la conclusión de que el traslado es necesario para garantizar el bienestar de las familias y del público infantil. Por ello, el concierto, inicialmente previsto en la Plaza del Tomate (ubicación original), se celebrará finalmente en el Terrero de Lucha de Puerto del Rosario.

El Gobierno declara la alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por vientos a partir de las 09:00 horas de mañana viernes en Gran Canaria y las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con rachas que pueden superar los 100 km/h en las cumbres en la jornada del sábado. Para mañana viernes se espera viento del norte y noroeste fuerte a todos los niveles (mar, costa, medianías, zonas altas y cumbres), que afectará principalmente a las vertientes oeste y este, así como a zonas altas expuestas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

El concierto de Taburiente y Non Trubada se traslada por motivos meteorológicos La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde informa que, por motivos meteorológicos y ante la borrasca que se aproxima al Archipiélago, el concierto previsto para este 12 de diciembre en la plaza de San Gregorio, a cargo de los grupos Taburiente y Non Trubada, cambia de ubicación. El evento se mantiene a la misma hora, pero pasará a celebrarse en el Teatro Juan Ramón Jiménez, garantizando así la seguridad del público, artistas y personal técnico, y asegurando el desarrollo del concierto en las mejores condiciones.

Las Palmas de Gran Canaria activa la alerta por vientos y fenómenos costeros El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, activa desde las 09:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, las alertas por vientos y fenómenos costeros en la ciudad, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. El Consistorio, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, activa el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse a causa de estas situaciones. Ante la situación de fuertes vientos, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones para evitar daños, como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura o caída de cristales. También retirar de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle.

Aviso a extranjeros El 112 Canarias publica recomendaciones de seguridad por la borrasca Emilia en inglés y alemán, dirigidas especialmente a residentes y turistas. El servicio de emergencias recuerda las pautas básicas ante el fuerte oleaje y el mal tiempo previsto en las próximas horas.

Refuerzo de vigilancia en La Laguna Las autoridades redoblan la vigilancia en el litoral de La Laguna ante la previsión de fuerte oleaje este fin de semana. Se pide a la población extremar las precauciones y seguir en todo momento las normas de seguridad. Imagen del Ayuntamiento de La Laguna.

Restricciones en Garachico La Policía Local de Garachico activa restricciones por el fuerte oleaje previsto. Desde las 15:00 h del 12 de diciembre se prohíbe el estacionamiento en Tomé Cano, Adolfo Suárez, el Muelle Viejo y el antiguo campo de fútbol. A partir de las 19:00 h, las restricciones se amplían a varias calles del casco, como Esteban de Ponte, San Sebastián, Fco. Montes de Oca y zonas próximas. Las medidas se mantendrán hasta que mejore el estado del mar. Se pide evitar las áreas afectadas, respetar las señales y extremar la precaución en la costa. Imagen de la Policía Local de Garachico.

Campañas de prevención Precisamente, este jueves, el presidente de la ‘Asociación Canarias 1500 km de Costa’, Sebastián Quintana, ha señalado en el Parlamento de Canarias que las islas son «seguras», y cuenta con los «mejores medios, servicios e instituciones» para afrontar el desafío de los accidentes acuáticos, pero el archipiélago precisa de acciones políticas transversales, así como de la colaboración del sector turístico, que hagan frente a una realidad: «Siete de cada diez personas fallecidas por ahogamiento en Canarias son turistas». Informa: Redacción Informativos RTVC

Nieve por encima de los 2.000 metros La presencia de aire frío en altura, característica de esta borrasca, podría bajar las temperaturas por debajo de cero en zonas altas. Esto hará posible la aparición de nevadas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, siempre por encima de los 2.000 metros.

Alerta por fenómenos costeros La Dirección General de Emergencias de Canarias ha actualizado a situación de alerta por fenómenos costeros. Según el aviso, el mar comenzará a empeorar este viernes a partir del mediodía, con fuertes vientos. Antes de la medianoche, las olas en las costas del norte y oeste del archipiélago podrán alcanzar 4 a 4,5 metros. El sábado, el temporal será más intenso, con fuerte marejada a mar gruesa, áreas de mar muy gruesa y mar de fondo del norte y noroeste de 3 a 5 metros. En las costas abiertas al norte y oeste del archipiélago, especialmente en Gran Canaria, la altura significante del oleaje será de 4 a 6,3 metros, con un período de 16 a 20 segundos. Algunos ayuntamientos ya están tomando medidas de prevención en las zonas de costa y baño, como en el caso del Ayuntamiento de La Laguna (Bajamar, Jóver, Punta del Hidalgo), o el Ayuntamiento de Garachico, en el norte de Tenerife. Declaraciones: Sergio Pérez, inspector de la Policía Local de La Laguna

Viento en aumento: rachas que podrían superar los 100 km/h A medida que avance el viernes, la intensidad del viento irá ganando fuerza. Se esperan rachas de entre 80 y 90 km/h, aunque en las islas occidentales y en el entorno del Parque Nacional del Teide podrían superar con facilidad los 100 km/h, según algunos modelos.

El sábado el día más complicado El sábado será la jornada más complicada en el archipiélago. Las condiciones empeorarán notablemente debido al paso de la borrasca con viento muy fuerte, especialmente en zonas altas y de cumbre. Chubascos fuertes, acompañados de tormentas y episodios de granizo. La intensidad de las lluvias variará durante el día. De madrugada y por la mañana las más intensas ser registrarán en las islas orientales. Desde el mediodía, el mayor impacto en las islas occidentales. En Gran Canaria, Tenerife y La Palma las precipitaciones podrían ser especialmente intensas.

Lluvias y tormentas, especialmente en las islas de mayor relieve El primer frente asociado llegará el viernes, generando precipitaciones en varias islas. Sin embargo, será la actividad tormentosa de la borrasca procedente de las islas orientales la que dejará los acumulados más importantes. Los modelos meteorológicos indican que las zonas más afectadas serán el norte de La Palma, el norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, con acumulados que podrían rondar los 126 litros por metro cuadrado entre hoy y el domingo. La inestabilidad será especialmente notable en las islas occidentales y en aquellas con mayor relieve, donde la intensidad de las precipitaciones podría ser mayor. Lluvia acumulada para los próximos días. METEORED

Llegada de la borrasca Emilia A partir del viernes, una borrasca, denominada Emilia, que se formará en torno al Golfo de Cádiz evolucionará hacia una borrasca fría que afectará de lleno a todas las islas desde la madrugada del sábado y que permanecerá hasta la primera mitad del domingo, dejando un temporal “en todos los sentidos”: lluvias intensas, mar complicado, fuertes rachas de viento e incluso nieve en las cumbres por encima de los 2.000 metros. Informa: Redacción Informativos RTVC

Jueves de transición Este jueves será sólo un día de transición antes de la llegada de un cambio drástico en el tiempo. Tras una jornada relativamente tranquila, el archipiélago se prepara para un fin de semana que invita a quedarse en casa, evitar el mar y extremar las precauciones.