Tenerife prepara las vías para poder subir a ver la nieve

El Cabildo de Tenerife prepara el ‘Operativo Nevadas’ para subir al Teide el fin de semana a disfrutar de la nieve caída estos días

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado que la corporación trabaja en la planificación del ‘Operativo Nevadas’ para poder acceder al Parque Nacional del Teide a través del transporte público.

Quitanieves limpian las carreteras para abrir los accesos al Teide para ver la nieve

«La nieve ha sido bastante copiosa, aguantará bastante tiempo, y entre semana las familias trabajan y los niños están en los colegios de manera que esa ‘operación nevada’ con el transporte público la desarrollaremos el fin de semana para que todo el mundo pueda disfrutar de la nieve», apuntó.

Dávila no ha podido precisar cuándo se podrán abrir los accesos al Teide. Los servicios de quitanieves trabajan desde las 06.00 horas, pero ha precisado que se hará cuando las vías estén completamente limpias y sean seguras.

El Cabildo ha desactivado el plan insular de emergencias pero se mantienen vigentes las restricciones relacionadas con carreteras. También las limitaciones de acceso a espacios del medio natural. Incluye senderos, áreas recreativas, pistas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.