Se trata de un primer balance de los daños que puede incrementarse a lo largo de las próximas semanas, según afirmó el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales

Daños causados por la borrasca ‘Therese’ en Gran Canaria. Imagen Cabildo de Gran Canaria

El paso de la borrasca de alto impacto ‘Therese’ por Gran Canaria dejó un rastro de graves daños en numerosas instalaciones, carreteras e infraestructuras de la Isla, que el Cabildo ya ha identificado y para cuya reparación asegura que es preciso invertir 28.532.762 euros. Una cantidad que ha quedado convenientemente reflejada en el informe que ha enviado la Corporación insular a la Subdelegación del Gobierno estatal, para reclamarle las ayudas que el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el grancanario Ángel Víctor Torres, anunció que se concederán para paliar los estragos que ha ocasionado el temporal.

En este sentido, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, señala que se trata de “un número significativo de instalaciones, con un valor considerable en su estimación global”. No obstante, precisa que es una “valoración inicial y aproximada” y advierte de que podría incrementarse en las próximas semanas, según los informes técnicos. Por ello, confía en que el Gobierno del Estado sea sensible a la situación de la isla y contribuya a su recuperación.

Asimismo subraya que estos fondos permitirían “actuar con urgencia para ejecutar obras clave, como la reapertura de carreteras actualmente cortadas y la mejora del estado de las vías insulares”, así como “intervenir en los ámbitos hidráulico y medioambiental para reparar los daños ocasionados”.

El mayor volumen de daños, a Obras Públicas

De este modo, en el informe que acompaña a esa carta aparecen cada una de las infraestructuras que han sufrido daños, junto a la valoración de las intervenciones que necesitan y las áreas competenciales a las que están asignadas, que son las consejerías de Obras Públicas, Medio Ambiente, Sector Primario, Presidencia y Cultura, además del Consejo Insular de Aguas, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes.

En detalle y una a una, el mayor volumen de daños le corresponde a la Consejería de Obras Públicas, que va a necesitar 11.095.000 euros, para realizar las 15 intervenciones de diversa índole en las carreteras de Gran Canaria. Así, entre otros trabajos, tendrá que realizar contenciones de plataformas con micropilotes, reposiciones de mallas de taludes, recalces de vías, reconstrucciones de muros, acondicionamientos de viales de tierra, saneo de plataformas, reposiciones de calzadas y estabilizaciones de taludes.

Por otro lado, para las tareas que tiene por delante el Área de Medio Ambiente será preciso contar con otros 6.959.592 euros, que se destinarán a 31 operaciones. En concreto, esos fondos serán para una larga lista de tareas, entre las que destacan los trabajos para subsanar derrumbes, deslizamientos y caídas de rocas, tierras y árboles en diferentes senderos, con un presupuesto global de de 4,2 millones.

También será preciso efectuar reparaciones en los nodos de comunicación del Pico de Osorio, Los Moriscos, Alsándara, Cumbre y Yerbahuerto; arreglar las filtraciones y los desprendimientos en varios enclaves, así como los desprendimientos en el Jardín Botánico Viera y Clavijo, y varios desperfectos en el Vivero Forestal de Tafira y en el Ecoparque Gran Canaria Sur.

Daños relacionados con el sector primario

La Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, por su parte, asumirá ocho obras que han sido valoradas en 5.470.000 euros. De ellos, 4,2 millones corresponden a afecciones en firmes, vallados, sistemas de protección, muros de contención y pérdida de estabilización, tanto de caminos rurales que llegan a explotaciones agrícolas y ganaderas como de vías de acceso a ganaderías en cauces públicos. Además, se estima otro millón de euros en daños a cultivos, árboles, sistemas de riego y de almacenamiento de agua, muros de bancales, infraestructuras vinculadas a las explotaciones (bodegas, queserías, etc.), entutorados viñas, pérdida de suelo agrícola, inundaciones en los parques del ganado, vallados y ordeñadores, entre otros.

A Sector Primario también le competen los perjuicios generados en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo y en la Escuela de Apicultura de Arucas, para los que se requiere invertir 75.000 euros cada uno; junto a los 50.000 euros que servirán para solucionar los problemas en la Agencia de Extensión Agraria de Teror. También se han incluido los perjuicios generados en la Casa del Queso de Guía y en el Camino de acceso a fincas experimentales de Punta Cebolla, en Arucas, cuantificados en 25.000 euros en ambos casos, y los 20.000 euros más, que serán para la Bodega Insular de Gran Canaria, situada en San Mateo.

Del mismo modo, al Consejo Insular de Aguas deberán llegar 3.857.000 euros, para ejecutar seis proyectos con los que solucionará los problemas ocasionados en accesos a instalaciones, depuradoras, desaladoras, redes de distribución, canales y red de presas, y en Infraestructuras singulares, como balsas, láminas y elementos especiales.

Inversiones menores

El resto de las áreas afectadas requieren inversiones menores, con daños no tan cuantiosos. En esta situación se encuentra la Consejería de Presidencia, que necesita 400.000 euros para tres trabajos. Uno de ellos está relacionado con los senderos de Gran Recorrido (GR 138 y GR 139) de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria; el segundo se refiere a actuaciones en el Bien de Interés Cultural de Risco Caído, y el tercero está vinculado a las reparaciones en la vía ciclista y peatonal de conexión con el barranco de La Aldea.

Igualmente, otro montante de 301.170 euros le corresponde a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria y a las cinco intervenciones que deberá llevar a cabo en las paradas preferentes de guaguas de Maspalomas y Parque Tropical, y en las estaciones de guaguas de Firgas, Moya y San Telmo, en la capital.

Por último, y con un proyecto en cada caso, cierran la lista el Instituto Insular de Deportes, que llevará a cabo diversas actuaciones en infraestructuras deportivas que han sido valoradas en 300.000 euros, y la Consejería de Cultura, que precisa otros 150.000, para acciones en instalaciones y equipamientos culturales.

