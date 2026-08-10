El nuevo curso político para el PSOE Canarias arrancará el próximo 31 de agosto, en Santa Cruz de Tenerife, para aprobar el calendario de primarias por el que se regirá este proceso

El ministro y secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, en el Congreso Regional del PSOE. Imagen EFE

El PSOE Canarias comenzará el nuevo curso político abordando la designación de su candidatura para el Gobierno de Canarias en las próximas elecciones de mayo de 2027.

La Comisión Ejecutiva Regional, con su secretario general Ángel Víctor Torres al frente, se reunirá el lunes 31 de agosto, en Santa Cruz de Tenerife, para aprobar el calendario de primarias por el que se regirá este proceso.

Ese mismo día también se celebrará una acto con alcaldes y alcaldesas socialistas y un posterior encuentro con cargos públicos y militantes. Será el comienzo del modo electoral y las tareas de movilización orgánica.

Según indica en un comunicado la formación política, el objetivo no es otro que volver a ganar la confianza mayoritaria de la ciudadanía, tal y como ha ocurrido en todos los procesos electorales convocados en Canarias desde 2017, elecciones autonómicas, generales y europeas.

Para ello, el PSOE apostarán por un proyecto reconocible y con un liderazgo claro, centrado en el fortalecimiento de los servicios públicos, con especial atención a la sanidad, la educación, las políticas sociales y el acceso a la vivienda, y en el impulso de un modelo de crecimiento económico que combine creación de empleo, cohesión social e igualdad de oportunidades.

La formación afronta esta etapa convencida de que representa la única alternativa para el Gobierno autonómico. Los pasos en este camino irán enfocados a construir una propuesta política amplia, participativa, ilusionante y preparada para afrontar con garantías los grandes retos del Archipiélago en la próxima legislatura.