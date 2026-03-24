Detenidas 17 personas en una operación antidroga en San Cristóbal

RTVC / Europa PRESS
La Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional ha desarrollado durante la mañana de este martes una operación antidroga en el epicentro del barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, que se ha saldado con 17 detenidos.

El operativo, según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, se ha realizado contra una organización criminal presuntamente dedicada a la distribución de heroína y crack, permitiendo la detención hasta el momento de 17 personas.

Además se han practicado 11 registros simultáneos, situándose el epicentro de la actividad en el barrio de San Cristóbal, y en el operativo los agentes se han incautado de una «importante» cantidad de heroína, crack y cocaína.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

