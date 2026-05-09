A las dos mujeres se les trasladó en ambulancias del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

Dos mujeres de 56 y 54 años resultaron heridas graves al ser atropelladas por un vehículo sobre las 00.20 horas de este sábado. En concreto, en la Calle del Norte del municipio de Agaete (Gran Canaria).

Imagen archivo RTVC.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, una tercer mujer de 57 años también fue atropellada, aunque no precisó traslado a un centro sanitario.

Heridas de carácter grave

En cuanto a las heridas más graves, la mujer de 56 años presentó un traumatismo en extremidad inferior de carácter grave y la de 54 tuvo un traumatismo en cadera grave. A ambas se les trasladó en ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Atestado correspondiente

Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.