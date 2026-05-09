A las dos mujeres se les trasladó en ambulancias del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Dos mujeres de 56 y 54 años resultaron heridas graves al ser atropelladas por un vehículo sobre las 00.20 horas de este sábado. En concreto, en la Calle del Norte del municipio de Agaete (Gran Canaria).
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Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, una tercer mujer de 57 años también fue atropellada, aunque no precisó traslado a un centro sanitario.
Heridas de carácter grave
En cuanto a las heridas más graves, la mujer de 56 años presentó un traumatismo en extremidad inferior de carácter grave y la de 54 tuvo un traumatismo en cadera grave. A ambas se les trasladó en ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Atestado correspondiente
Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.