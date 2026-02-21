La mujer de 26 años de edad presentaba graves lesiones en las extremidades

La mujer de 26 años de edad, que fue agredida este viernes por su pareja en el sur de Tenerife continúa ingresada en estado crítico, en un centro hospitalario de Tenerife, como así han indicado fuentes de la Guardia Civil.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

El hombre hirió gravemente a la mujer con un machete. El arma que también utilizó para acabar con la vida de su hijo, un menor de 10 años.

Por su parte, el agente de la Guardia Civil que resultó también herido, evoluciona favorablemente y está fuera de peligro. La investigación continúa abierta.

Fuerzas de seguridad

Cabe destacar que el suceso ocurrió alrededor de la una de la madrugada de este viernes, cuando vecinos del edificio alertaron a las fuerzas de seguridad tras escuchar ruidos y gritos procedentes del domicilio.