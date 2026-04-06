Un agente canino resultó clave para localizar la sustancia estupefaciente

La Policía Canaria detuvo a un hombre en el municipio tinerfeño de Arona como presunto autor de un delito contra la salud pública, ante la tenencia ilícita de 183,73 gramos de hachís.

Detienen a un hombre con 183 gramos de hachís en el sur de Tenerife/ Imagen cedida por la Policía Canaria

La detención se produjo durante una intervención por alteración del orden público en el municipio mencionado, cuando un equipo canino señaló a un varón joven que se encontraba en las inmediaciones de un establecimiento hotelero.

Tras proceder a su identificación y posterior cacheo, los agentes localizaron entre sus pertenencias la cantidad mencionada.

La Policía Canaria procedió posteriormente a instruir las diligencias correspondientes.