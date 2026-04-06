Detienen a un hombre con 183 gramos de hachís en el sur de Tenerife

Un agente canino resultó clave para localizar la sustancia estupefaciente
La Policía Canaria detuvo a un hombre en el municipio tinerfeño de Arona como presunto autor de un delito contra la salud pública, ante la tenencia ilícita de 183,73 gramos de hachís.
La detención se produjo durante una intervención por alteración del orden público en el municipio mencionado, cuando un equipo canino señaló a un varón joven que se encontraba en las inmediaciones de un establecimiento hotelero.
Tras proceder a su identificación y posterior cacheo, los agentes localizaron entre sus pertenencias la cantidad mencionada.
La Policía Canaria procedió posteriormente a instruir las diligencias correspondientes.