El suceso se produjo en una nave industrial de El Goro, en Telde y se debió a un accidente con la grúa que manejaba la carga

Dos personas resultaron heridas este miércoles en una nave industrial de Gran Canaria tras caerles una plancha encima. El suceso ocurrió en el polígono El Goro, en el municipio de Telde. Se trató de una mujer de 27 años y un hombre de 38, que de momento, permanecen hospitalizados.

Se sigue muy de cerca el estado de los dos heridos en mencionado accidente laboral.

Por su parte, la mujer permanece ingresada en la UMI del Hospital Insular y su estado continúa siendo grave. Respecto al hombre, se le operó de urgencias en el Doctor Negrín. Cabe destacar que ambos sufrieron diversas policontusiones.

Desarrollo de los hechos

Según fuentes policiales, el autor del accidente fue un camionero que se encontraba manejando la carga de una grúa que se escoró y golpeó unos contenedores. Por ello, tras el golpe, la carga que había en dichos contenedores golpeó a las dos personas, una empleada, así como a clientes de la empresa.

Según los últimos datos del Instituto Canario de Seguridad Laboral, en los primeros 10 meses de 2025, se han producido en Canarias más de 20.276 accidentes laborales con baja médica. Por tanto, ello supone 659 casos menos, con respecto al mismo período del año anterior.