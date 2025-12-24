ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Dos personas heridas tras caer varios contenedores en un solar de Telde

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El accidente ocurrió sobre las 12:40 y los heridos se trasladaron al hospital

Al menos dos personas resultaron heridas este miércoles en el municipio grancanario de Telde tras caerles varios contenedores encima. El suceso ocurrió sobre las 12:40 en un solar que pertenece a una empresa de casas modulares.

Según las informaciones que se conocen hasta el momento, el accidente ocurrió durante la maniobra de una grúa que dejó caer varios contenedores sobre estas dos personas. A través del testimonio de testigos oculares, se tratan de dos trabajadores, un hombre y una mujer.

Esta última resulto herida de gravedad y ambos se han trasladado hasta un hospital de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, un equipo de tres ambulancias, bomberos y agentes de la Policía Local y Policía Nacional acudieron hasta el lugar de los hechos.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Una cena para pasar la Nochebuena acompañados

El Campamento Real de La Laguna superará los 21.000 visitantes tras agotarse todas las invitaciones

Los Gofiones celebran 38 años de su Concierto de Navidad en una abarrotada Plaza de Santa Ana

Los hospitales canarios ofrecerán menús especiales de Navidad adaptados a los pacientes ingresados

Nochebuena llena los mercados canarios en una de las Navidades más caras de la historia

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025