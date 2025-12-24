El accidente ocurrió sobre las 12:40 y los heridos se trasladaron al hospital

Al menos dos personas resultaron heridas este miércoles en el municipio grancanario de Telde tras caerles varios contenedores encima. El suceso ocurrió sobre las 12:40 en un solar que pertenece a una empresa de casas modulares.

Según las informaciones que se conocen hasta el momento, el accidente ocurrió durante la maniobra de una grúa que dejó caer varios contenedores sobre estas dos personas. A través del testimonio de testigos oculares, se tratan de dos trabajadores, un hombre y una mujer.

Esta última resulto herida de gravedad y ambos se han trasladado hasta un hospital de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, un equipo de tres ambulancias, bomberos y agentes de la Policía Local y Policía Nacional acudieron hasta el lugar de los hechos.