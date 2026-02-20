InicioNoticias Un hombre mata a un niño de 10 años y agrede a una mujer de gravedad en Arona (Tenerife) Redacción RTVC 20 febrero 2026 07:29 La Guardia Civil ha confirmado los hechos que ocurrieron a la una de la madrugada de este viernes en Arona (Tenerife) Un hombre mata a un niño de 10 años y agrede a una mujer de gravedad en Arona (Tenerife) Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife: guía completa de actuaciones, horarios y escenarios Información en proceso de actualización. AsesinatoGuardia CivilTenerifeÚltima Hora FacebookTwitterWhatsAppEmail Noticias Relacionadas La Guardia Civil apunta a la rotura del carril o un fallo en la soldadura como causa del accidente de Adamuz RTVC - Nueve bebés afectados en Canarias por leches contaminadas con toxina cereulida, ninguno grave RTVC - Los enjambres sísmicos no implican una mayor probabilidad de erupción volcánica en Tenerife a corto o medio plazo Redacción RTVC - El programa de cuidados paliativos a domicilio supera los 200 pacientes atendidos en Tenerife RTVC - Otras Noticias Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife: guía completa de actuaciones, horarios y escenarios Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Amadores, en Mogán La Reina Sofía recibe el Premio Gorila de Loro Parque por su defensa de la naturaleza El Valencia Basket supera al Joventut (95-84) y se mete en semifinales La Guardia Civil apunta a la rotura del carril o un fallo en la soldadura como causa del accidente de Adamuz