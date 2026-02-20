ES NOTICIA

Un hombre mata a un niño de 10 años y agrede a una mujer de gravedad en Arona (Tenerife)

Redacción RTVC
La Guardia Civil ha confirmado los hechos que ocurrieron a la una de la madrugada de este viernes en Arona (Tenerife)

Información en proceso de actualización.

