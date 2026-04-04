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Herido un motorista de 54 años tras sufrir una caída en la TF-28, en Arico

RTVC / Europa PRESS
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El motorista presentó un traumatismo de carácter moderado y precisó de traslado en una ambulancia medicalizada del SUC

Un motorista, de 54 años de edad, ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en la TF-28, en el kilómetro 62, en el municipio de Arico, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:29 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria valoró y asistió al motorista, que presentó un traumatismo de carácter moderado y precisó de traslado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado.

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