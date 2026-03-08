ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Una joven resulta herida moderada al ser atropellada en la carretera de Mata de Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Al resultar herida de carácter moderado se le trasladó en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Una joven de 17 años resultó herida moderada sobre las 08.30 horas de este domingo al ser atropellada en la Carretera de Mata del municipio Las Palmas de Gran Canaria, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

La chica presentó un traumatismo de carácter moderado. Por tanto, se le trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron en el dispositivo e instruyeron las diligencias correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Dreamland Gran Canaria vs Real Madrid | J21 Liga Endesa 25-26

Valencia CF vs Deportivo Alavés: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Deportivo La Coruña vs Granada CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Máxima emoción en la recta final de la Liga de Segunda B de fútbol sala

Santa Cruz de Tenerife crea una comisión técnica para coordinar recursos ante una eventual erupción volcánica

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026