Al resultar herida de carácter moderado se le trasladó en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Una joven de 17 años resultó herida moderada sobre las 08.30 horas de este domingo al ser atropellada en la Carretera de Mata del municipio Las Palmas de Gran Canaria, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

La chica presentó un traumatismo de carácter moderado. Por tanto, se le trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron en el dispositivo e instruyeron las diligencias correspondientes.