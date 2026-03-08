ES NOTICIA

El helicóptero del GES rescata a una senderista herida al sufrir una caída en el Parque Nacional del Teide

RTVC / Europa PRESS
La mujer tuvo que ser evacuada por el helicóptero del GES hasta el Aeropuerto Tenerife Norte

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató en la tarde de este sábado a una senderista de 60 años que resultó herida al sufrir una caída en las inmediaciones del mirador de La Ruleta. En concreto, dentro del Parque Nacional del Teide (Tenerife).

Helicóptero del Ges. Imagen archivo RTVC.

En este sentido, efectivos de Cruz Roja activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife prestaron la primera atención a la afectada. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Recurso aéreo

La mujer sufrió un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que tuvo que ser evacuada por el recurso aéreo hasta el Aeropuerto Tenerife Norte.

Allí esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal trasladó a la afectada al Hospital Universitario de Canarias.

