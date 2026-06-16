El Gobierno de Canarias abre el plazo para que las personas beneficiarias justifiquen el pago de las mensualidades subvencionadas y regularicen posibles incidencias en sus expedientes

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado los requerimientos dirigidos a las personas beneficiarias del Bono Alquiler Joven 2025 para que presenten la documentación que acredita el pago del alquiler correspondiente a las mensualidades ya vencidas incluidas en el periodo subvencionable.

Imagen de archivo. Oleksandr Pidvalnyi

Los requerimientos, publicados en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, se distribuyen en dos resoluciones diferenciadas, una para las personas beneficiarias de la sublínea general y otra específica para la isla de Lanzarote.

Qué documentación hay que presentar y a quién va dirigido

Las personas beneficiarias deberán aportar los recibos del alquiler o del precio de cesión de uso correspondientes a las mensualidades subvencionadas ya vencidas para justificar el cobro de la ayuda.

El Bono Alquiler Joven 2025 está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años y contempla una subvención de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses para facilitar el acceso a la vivienda.

Plazos para entregar los justificantes

Las personas beneficiarias cuentan con 15 días hábiles para presentar la documentación requerida. La Administración advierte de que no aportar los justificantes dentro de ese plazo puede suponer la pérdida del derecho al cobro de las mensualidades afectadas.

Además, los expedientes que presenten incidencias que impidan tramitar el pago dispondrán de un trámite de audiencia de 10 días hábiles para presentar alegaciones y aportar la documentación necesaria que permita subsanar o regularizar la situación.

Fechas clave y dónde consultar la información

El plazo para presentar los justificantes de pago permanecerá abierto hasta el 7 de julio de 2026. Por su parte, quienes necesiten formular alegaciones o corregir incidencias en su expediente podrán hacerlo hasta el 30 de junio de 2026.

Toda la información relativa a estos requerimientos, así como la documentación y los trámites asociados, puede consultarse a través del tablón de anuncios y la página web del Gobierno de Canarias.