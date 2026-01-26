Clavijo inicia la tercera visita oficial de esta legislatura a Marruecos

Tercera visita oficial del presidente de Canarias a Marruecos en esta legislatura con una delegación de alrededor de 60 personas con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales

Informa: Patricia Santana / Carlos García

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inicia este lunes una visita oficial a Marruecos, la tercera al país vecino en lo que va de legislatura. El viaje se desarrolla en Agadir, la provincia marroquí más cercana a Canarias, capital de la región de Souss-Massa y uno de los principales destinos turísticos del país.

Clavijo estará acompañado por una delegación de alrededor de 60 personas, integrada por representantes del ámbito institucional, empresarial, científico y académico del Archipiélago, entre ellos los rectores de las dos universidades públicas canarias. El objetivo principal de la visita es fortalecer las relaciones bilaterales en sectores estratégicos como la economía, la cultura, el turismo, la innovación y el deporte.

Durante la estancia, el presidente de Canarias promoverá la firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Canarias y la región de Souss-Massa, además de cuatro convenios de colaboración destinados a estrechar los vínculos económicos, comerciales, académicos y sociales entre ambos territorios. En concreto, se suscribirán acuerdos entre las confederaciones de empresarios, las cámaras de comercio, las universidades en materia de innovación y un convenio de cooperación deportiva.

Tercera visita oficial a Marruecos en la legislatura del presidente canario, Fernando Clavijo. Imagen Presidencia del Gobierno. Imagen Carlos García / RTVC

Dos días de visita

El presidente comenzará la jornada del lunes con un recibimiento oficial por el Wali de la Región de Souss-Massa, Saaïd Amzazi, y por el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, en un acto institucional que contará también con la participación del embajador de España en Marruecos, Enrique Ojeda Vila.

El encuentro incluirá la presentación de las oportunidades económicas de la región marroquí, así como de las capacidades y fortalezas de Canarias, y culminará con la firma de los acuerdos de colaboración entre organizaciones empresariales, cámaras de comercio, entidades de innovación y universidades de ambos territorios, además del intercambio de regalos institucionales.

La jornada del lunes se completará con una visita a las instalaciones deportivas vinculadas a los preparativos del Mundial de Fútbol de 2030 y la firma de un memorando de entendimiento en materia deportiva, un ámbito identificado como estratégico para reforzar la cooperación y el intercambio entre ambos territorios.

El martes, la agenda del presidente incluirá, entre otros actos, una visita al Puerto de Agadir, con el objetivo de analizar oportunidades de colaboración en el ámbito marítimo y portuario, uno de los sectores de interés común para Canarias y Marruecos.

Tercera visita oficial a Marruecos en la legislatura del presidente canario, Fernando Clavijo. Imagen Presidencia del Gobierno. Imagen Carlos García / RTVC

Reforzar los ámbitos empresarial, económico, universitario, científico y deportivo

De forma paralela a la agenda institucional del presidente, se desarrollarán distintas agendas sectoriales con la participación de representantes del ámbito universitario, científico, empresarial y económico de Canarias.

El área de universidades, ciencia e innovación estará liderada por la consejera Migdalia Machín, junto a los rectores de las dos universidades públicas canarias. Esta agenda incluye un encuentro con responsables de la Universidad Ibn Zohr este lunes, así como una visita, el martes 27 de enero, a la Ciudad de la Innovación de Souss-Massa. A esta actividad asistirán también el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis, la consejera delegada del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Guayarmina Peña, además de consultores y responsables de startups vinculadas a la innovación.

En el ámbito deportivo, además de la firma del acuerdo de cooperación, está prevista una visita a las instalaciones relacionadas con el Mundial de Fútbol 2030. Asimismo, se celebrarán encuentros vinculados al sector turístico, el ámbito marítimo y portuario, las cámaras de comercio y el sector industrial, incluyendo reuniones empresariales y visitas a zonas industriales y espacios de innovación de Agadir.

Este enfoque transversal permitirá identificar nuevas oportunidades de cooperación, impulsar la internacionalización de las empresas canarias y promover alianzas estables en sectores clave como la innovación, la formación, el turismo sostenible, la economía azul y el desarrollo industrial.