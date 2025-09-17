El Gobierno de Canarias y la Región de Souss-Massa acuerdan la creación de una comisión bilateral para avanzar en áreas como la economía azul, la gestión del agua, la conectividad, la formación, la cultura y el deporte

Imagen de la visita institucional realizada por Canarias a la región de Souss-Massa en Marruecos.

La visita institucional realizada esta semana por el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, a la Región de Souss-Massa (Marruecos) se cerró con un acuerdo para que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaje a Agadir en enero de 2026.

El objetivo, según el Gobierno, es dar continuidad a las conversaciones y avanzar en proyectos de cooperación en múltiples áreas.

Como preparación de este encuentro de alto nivel, se conformará una comisión bilateral Canarias-Agadir en la que participarán representantes de ambos territorios y agentes especializados en sectores estratégicos como la economía azul, la gestión del agua, la conectividad, el turismo, la cultura y el deporte. Esta comisión tendrá la tarea de definir propuestas concretas y de sentar las bases de un marco estable de colaboración. En esta comisión, los expertos de las universidades públicas de las islas tendrán un papel destacado.

Propuestas de colaboración

Entre las propuestas de colaboración figura la creación de un programa conjunto de formación turística, que permitirá combinar las capacidades de Canarias y Souss-Massa y que se inspira en experiencias exitosas de cooperación como el proyecto “Tierra Firme”. Este programa dedicará especial atención a la diversificación del turismo hacia modalidades de naturaleza, ecología y cultura y a la formación de jóvenes profesionales marroquíes.

La cultura y el deporte se suman como ámbitos de cooperación prioritaria. En este terreno se planteó reforzar los lazos culturales ya existentes, en especial en artesanía y producción artística. También establecer alianzas entre equipos deportivos de ambos territorios, con especial atención al fútbol. La celebración de la Copa Africana de Naciones 2025, con partidos en Agadir, y la Copa del Mundo de 2030, de la que Gran Canaria será una de las sedes, ofrece un marco idóneo para visibilizar y fortalecer estas alianzas deportivas.

Además, los representantes de Souss-Massa adelantaron que una delegación institucional de la región se desplazará a Fuerteventura para cerrar su participación en el foro internacional de agua y energías renovables Africagua, con la intención de dar un primer paso en la colaboración en esta materia entre ambos territorios.