El Estadio de Gran Canaria comienza su reforma como sede Mundial de Fútbol 2030, que afectará a 3.360,45 metros cuadrados de superficie construida

La licitación de la demolición de la torre este para la reforma del Estadio de Gran Canaria, valorada en 804.432 euros, contempla una intervención que dará comienzo a finales de este año -o, como máximo, a inicios de 2026- y que consistirá en la demolición controlada de la torre este del Estadio de Gran Canaria.

El Cabildo licita las demoliciones de la primera fase de obras del Estadio de Gran Canaria. Imagen de archivo del interior del Estadio de Gran Canaria que aspira a ser sede del Mundial 2030. RTVC

La torre del citado estadio servirá de punto de partida del plan de modernización, que cuenta con una inversión estimada cercana a los 100 millones de euros, vinculado a la candidatura de España como sede del Mundial de Fútbol 2030.

La demolición de la infraestructura afectará a 3.360,45 metros cuadrados de los 5.994,20 de superficie construida y se ejecutará mediante técnicas controladas, utilizando maquinaria especializada, herramientas manuales y robots de demolición teledirigidos, con un procedimiento que «permitirá preservar la estabilidad del resto de la estructura y garantizar la operatividad del estadio durante toda la obra».

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, subraya que la apertura del proceso «marca un punto de partida fundamental para la reforma integral del Estadio de Gran Canaria” y refleja «la voluntad de contar con una instalación deportiva de vanguardia, tanto a nivel insular como nacional».

Las empresas interesadas en presentarse a la licitación de los trabajos de demolición de la torre este tiene hasta el día 1 de septiembre para presentar sus ofertas