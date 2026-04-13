Gran Canaria pide al Gobierno la convocatoria urgente de la primera subasta de eólica marina

Se solicita, a través del Cabildo de Gran Canaria, al Ministerio de Transición Ecológica, que convoque de manera urgente la primera subasta eólica marina en España

El Cabildo de Gran Canaria ha solicitado este lunes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria urgente de la primera subasta de eólica marina en España, así como la inclusión de la isla en ese «impulso inicial» mediante el desarrollo de un proyecto comercial piloto para activar esta industria estratégica.

Acto del Cabildo de Gran Canaria, instituciones y empresarios sobre la eólica marina. Imagen: Cabildo de Gran Canaria

Consenso entre los sectores implicados

La petición se ha formalizado en una comparecencia conjunta con representantes del sector energético, marítimo-portuario, empresarial, científico-tecnológico, pesquero y de las administraciones públicas, así como un total de 20 entidades y empresas representativas. Entre ellas, se encuentran la Confederación Canaria de Empresarios (CEOE), la Cámara de Comercio, así como los sindicatos de UGT y CCOO, evidenciando una posición compartida alrededor de una oportunidad «clave» para el futuro de la isla.

En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha expuesto que la isla «no puede permitirse quedar al margen de una transformación energética e industrial que ya está en marcha en Europa». Ha advertido de que retrasar las decisiones «supondría renunciar» a posicionarse en una cadena de valor global «en pleno crecimiento».

Añadió que la situación de «inestabilidad global, con conflictos como la guerra de Irán», sitúa a Gran Canaria ante un escenario «de inseguridad ,con posibles shocks energéticos, que podrían tener un impacto directo en la economía mundial».

Por otro lado, ha defendido que Canarias «debe acelerar» la construcción de un modelo energético propio, «basado en un mix renovable que combine eólica, fotovoltaica, geotermia e hidrógeno verde, junto con sistemas de almacenamiento como el hidráulico y las baterías, y en el que la eólica marina desempeña un papel estratégico clave».

Condiciones idóneas

Por su parte, el consejero insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, expuso que la isla «reúne condiciones idóneas» para liderar el despliegue inicial de la eólica marina flotante en España,. Aseguró que es así «tanto por su planificación energética como por sus capacidades industriales, logísticas y científicas».

Asimismo, agregó que la «clave no está solo en implantar esta tecnología, sino en asegurar que su desarrollo deje valor» en la isla, integrando a las empresas en «toda la cadena industrial».

En el acto también intervino el presidente del Clúster Marítimo de Canarias y de Astican, Germán Suárez, quien resaltó que el tejido empresarial de Gran Canaria «se encuentra plenamente preparado para afrontar este reto industrial», subrayando que llevan años trabajando y anticipándose «a esta oportunidad», pudiendo confirmar que las empresas «están en condiciones de asumir» la ejecución de proyectos vinculados a la eólica marina flotante, especialmente en zonas como el sureste de la isla.

«Listo para dar el salto»

En concreto, Suárez ha asegurado que el sector «está listo para dar el salto, con capacidades industriales, logísticas y técnicas consolidadas», incidiendo en la necesidad de avanzar en las decisiones regulatorias.

«Estamos preparados para despegar; solo falta que se active la convocatoria de potencia por parte del Gobierno central para poner en marcha todo ese potencial que ya está listo en Canarias», apostilló.

La eólica marina flotante se perfila como una herramienta clave para avanzar simultáneamente en la reducción de la dependencia energética, la diversificación económica y la generación de empleo cualificado.

En este marco, Gran Canaria dispone de una hoja de ruta definida a través de su Agenda de Transición Energética que reconoce la necesidad de incorporar tecnologías capaces de aportar estabilidad a un sistema aislado. De esta forma, la eólica marina ofrece una generación «más constante y complementaria» a otras renovables como la solar.

500 megavatios, miles de millones de euros

Aseguran que los estudios disponibles apuntan a que un despliegue de referencia de alrededor de «500 megavatios podría generar miles de millones de euros» de impacto económico en Canarias, además de miles de empleos vinculados a una nueva industria.

En este sentido, diversos análisis académicos refuerzan la viabilidad de esta apuesta en el archipiélago. Un estudio reciente de la Universidad Pontificia Comillas (2025) concluye que la eólica marina flotante «podría ser más competitiva» en el archipiélago que en la península, a pesar de su mayor coste tecnológico.

Según este informe, el coste nivelado de la energía (LCOE) de esta tecnología se sitúa entre 80 y 120 euro/MWh, por encima de otras renovables terrestres en el sistema peninsular, como la solar fotovoltaica o la eólica terrestre.

En el caso de Canarias la comparación «cambia sustancialmente», ya que los costes de generación convencional con combustibles fósiles, como el fuel o el diésel, oscilan habitualmente entre 120 y 200 euro/MWh, lo que permite que la eólica marina «resulte competitiva» al sustituir generación «más cara y dependiente» del exterior, especialmente en un sistema aislado como el insular, que posiciona a Canarias como un territorio donde esta tecnología puede ser viable económicamente a corto plazo.

En los últimos años, España ha avanzado en la definición del marco regulatorio y en la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, en los que Gran Canaria ha participado activamente. Estos planes han permitido adaptar las zonas de desarrollo a la realidad insular, incluyendo medidas como el alejamiento de las instalaciones a unos seis kilómetros de la costa para minimizar el impacto paisajístico.

Proyecto piloto

Finalmente apuntan que, en paralelo, los representantes de los distintos sectores han firmado una carta dirigida a la ministra en la que reclaman avanzar en la convocatoria de la primera subasta, establecer un calendario claro y garantizar la participación del tejido empresarial local en la cadena de valor.

También proponen que ese primer paso se materialice en un proyecto comercial piloto en Gran Canaria, con capacidad demostradora y replicable para el conjunto del país.

El Cabildo de Gran Canaria ha enmarcado esta iniciativa dentro de un modelo energético «más amplio» que combina generación renovable, almacenamiento y gestión inteligente de la demanda.

Señalan que infraestructuras como el Salto de Chira, y su posible ampliación con la presa de Las Niñas, refuerzan la viabilidad de integrar nuevas fuentes de generación como la eólica marina.

Desde el Cabildo de Gran Canaria también se ha defendido la necesidad de impulsar un nuevo concurso de concurrencia competitiva que incorpore criterios de flexibilidad del sistema y almacenamiento, así como el establecimiento de un marco retributivo específico para los territorios insulares.

El Cabildo ha reconocido como un avance la reciente consulta pública abierta por el Ministerio, si bien incide en que el desarrollo de la eólica marina requiere decisiones «concretas, un calendario definido y seguridad jurídica para el sector». Agregó que el tiempo es un «factor determinante» en la competencia internacional, por lo que retrasar el despliegue puede suponer la «pérdida de oportunidades industriales difíciles de recuperar».