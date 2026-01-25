Durante la visita, el Gobierno canario promoverá la firma de un memorándum entre Canarias y la región de Souss-Massa

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, liderará desde este lunes una visita oficial de dos días a Marruecos acompañado de una amplia delegación institucional, empresarial y científica. La visita busca reforzar la cooperación con la región de Souss-Massa y avanzar en una agenda «compartida» basada en la «buena vecindad, el desarrollo económico y el intercambio de conocimiento«.

Ámbitos estratégicos

Así lo ha informado Presidencia del Gobierno esta semana, que precisa que esta misión se enmarca en la Estrategia Canarias-África y daría, además, continuidad a los contactos mantenidos en los últimos meses entre el Gobierno de Canarias y las autoridades regionales marroquíes, con el propósito de materializar proyectos concretos de colaboración en ámbitos estratégicos para ambos territorios.

Durante la visita, el Gobierno canario promoverá la firma de un memorándum entre Canarias y la región de Souss-Massa, así como cuatro convenios de colaboración para «estrechar los lazos económicos, comerciales, académicos y sociales» entre Canarias y Marruecos.

En concreto, se suscribirá un acuerdo entre las confederaciones de empresarios, otro entre las cámaras de comercio, un tercer convenio en materia de innovación y universidades, y un cuarto acuerdo de cooperación en el ámbito del deporte.

Presidente canario

En declaraciones a los medios, este domingo, el presidente canario ha visibilizado la importancia de esta misión internacional insistido en el compromiso del Ejecutivo por «estar en la mesa» en donde se toman «las decisiones» y se «analizan las estrategias» para ver «qué camino se traza» en los próximos años. «No podemos adoptar una actitud aislacionista. Sería una actitud que perjudicaría al pueblo canario y, desde luego, poco inteligente», ha añadido.

Ha defendido tener presencia en los espacios tanto «para aprender como para aportar». «¿Qué le ocurre a Europa? Que ha dejado de estar en la mesa, con una actitud más pasiva, esperando a los acontecimientos. Al menos en la parte que le corresponde al Gobierno de Canarias, vamos a querer estar siempre en la mesa para aportar o para aprender», ha reiterado el jefe del Ejecutivo regional.

Jornada institucional

La agenda oficial comenzará este domingo con un encuentro del presidente con toda la delegación canaria desplazada a Marruecos, como antesala de la jornada institucional del lunes en la región.

Ese día, el presidente será recibido oficialmente por el Wali de la Región de Souss-Massa, Saaïd Amzazi, y por el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, en un acto institucional que contará con la participación del embajador de España en Marruecos, Enrique Ojeda Vila.

El encuentro incluirá la presentación de las oportunidades económicas de la región marroquí, así como de las capacidades y fortalezas de Canarias, y culminará con la firma de los acuerdos de colaboración entre organizaciones empresariales, cámaras de comercio, entidades de innovación y universidades de ambos territorios, además del intercambio de regalos institucionales.