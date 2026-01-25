Este domingo 25 de enero, el Parque de Santa Catalina de la capital grancanaria acogió la Gala de Elección del Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El carnaval de ‘Las Vegas’ tiene a su primera reina que asume el trono durante todo este 2026.

Reina Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Elena Henríquez González con un diseño de Masbe Creaciones: «Té, estaba esperando» es la nueva Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026.

Ainhoa Zurita, ganadora del Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025, ha dado paso a la nueva reina que asumirá el trono durante todo este 2026.

Corte de Honor

Primera Dama: Suhayla Lisbey Moya Rodríguez con un diseño de Kevin Rodríguez González: «Sobrevolando el cielo de mi ciudad»

Segunda Dama: Gala Nieves Mingorance con un diseño de Jonás Hernández Toledo: «¡Viva mi Carnaval!»

Tercera Dama: Martina Ortiz Rodríguez con un diseño de David Romero Miranda: «Corazón valiente»

Cuarta Dama: Noa de los Bueis Domínguez con un diseño de Aarón Martín García: «Yo soy Carnaval»

