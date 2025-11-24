Esta localidad gomera se convierte en el sexto Pueblo Mágico de Canarias

El Ayuntamiento de Vallehermoso celebró este lunes la incorporación del municipio gomero a la Red de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento nacional que destaca aquellos territorios que conservan su patrimonio cultural, natural y etnográfico como parte esencial de su identidad.

Vallehermoso, reconocido como Pueblo Mágico de España / Archivo RTVC

Con esta distinción, Vallehermoso pasa a formar parte del grupo de municipios que mantienen su autenticidad y su vínculo con el mundo rural y se convierte en el sexto Pueblo Mágico de Canarias, junto a Arona, Artenara, Mazo, Tijarafe e Icod de los Vinos, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Paisajes y tradiciones únicas

La entidad que gestiona la Red de Pueblos Mágicos destaca el paisaje de esta localidad gomera que une acantilados, palmerales y terrazas agrícolas con miradores que se abren al Teide y senderos que conectan con el corazón del Parque Nacional de Garajonay.

«Un territorio que conserva tradiciones, fiestas y costumbres transmitidas de generación en generación, formando un patrimonio inmaterial que continúa vivo«, añade la Red, según el comunicado del Ayuntamiento.

Emiliano Coello, alcalde de Vallehermoso, destacó que este reconocimiento refleja «una identidad que hemos sabido conservar con orgullo» y que se manifiesta en sus bancales centenarios, sus caseríos que se abren entre acantilados y palmerales «o la fuerza silenciosa de nuestros barrancos».

Coello añadió que este reconocimiento “es también un impulso para seguir avanzando con responsabilidad, cuidando lo que somos y proyectando un futuro sostenible para nuestro municipio”.

En los próximos meses, el municipio comenzará a integrarse en las actividades de la Red con proyectos colaborativos, acciones de promoción y en la dinámica de las «rutas mágicas», que conectan pueblos de toda España comprometidos con la sostenibilidad, la cooperación y la preservación de su patrimonio.