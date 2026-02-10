El profesor fue apartado de la docencia tras la denuncia al centro escolar y ahora pide su reincorporación al puesto y adopción de protección a su hijo, en el mismo centro educativo

Informa: Redacción Informativos RTVC

El profesor apartado de la docencia por supuestamente mantener conversaciones inapropiadas con una menor a través de una red social ha solicitado su reincorporación al puesto y la adopción de medidas de protección hacia su hijo, alumno del mismo centro educativo.

Según ha trascendido, uno de sus alumnos contactó con el docente. El alumno presuntamente se hizo pasar por una menor en redes sociales. Posteriormente, el alumno lo denunció por conducta impropia. De acuerdo con la versión del profesor, el estudiante le habría exigido 500 euros a cambio de no hacer públicas las conversaciones, motivo por el cual el docente lo ha denunciado por un presunto delito de extorsión.

El profesor suspendido pide su reincorporación al centro. Imagen RTVC

El entorno del profesor sostiene que la mala relación previa entre ambos estaría detrás de los hechos. La defensa del docente ha anunciado que presentará denuncias por extorsión, amenazas y acoso. Asimismo, asegura que sobre el menor pesaría una orden de detención.

Tras consumarse el supuesto chantaje, siempre según el afectado, el alumno lo denunció ante el centro educativo por pederastia, lo que motivó la suspensión inmediata del profesor mientras se investigan los hechos.