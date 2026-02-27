Canarias es la segunda región ultraperiférica europea con mayor presión fiscal y la que más se acerca al nivel fiscal de su país

Canarias es la región ultraperiférica de la UE que más convergencia económica ha perdido respecto al resto de su país en las dos últimas décadas, en parte por la falta de ejecución de los fondos europeos asignados a las islas, según un estudio del Colegio de Economistas de Las Palmas.

Informa. RTVC.

Desde el año 2000, la convergencia de Canarias frente a España ha retrocedido del 93,8 % al 78,4 % y, respecto a la Unión Europea, del 74 % al 72 % desde 2013, lo que la sitúa entre las regiones ultreperiféricas (RUP) con peor evolución relativa.

Imagen archivo RTVC.

Regiones Ultraperiféricas en la Unión Europea

El estudio ‘Desigualdades y convergencias en las Regiones Ultraperiféricas en la Unión Europea: Análisis comparado 2014-2024′ muestra que, mientras algunas RUP han logrado aproximarse a sus referentes económicos, otros territorios como Canarias, Guayana Francesa y Mayotte «se alejan de manera persistente de sus referentes económicos«.

A juicio de sus autores, ello «evidencia la persistencia de brechas estructurales que limitan su capacidad de aproximación, lo que requeriría de políticas específicas para corregir estos desfases».

Esta pérdida de convergencia de Canarias se produce a pesar de que es la segunda RUP que más fondos europeos recibe, pero en el período 2014-2020 solo ha ejecutado en torno al 55 %, y en lo que va del período 2021-2027 se estima que «la ejecución es todavía inferior», ha asegurado la coordinadora y directora de los informes que hace el Colegio de Economistas de las Palmas, Rosa Rodríguez Díaz, durante una rueda de prensa.

Segunda región

Al mismo tiempo, Canarias es la segunda región ultraperiférica europea con mayor presión fiscal y la que más se acerca al nivel fiscal de su país.

El diferencial de presión fiscal respecto a España es de un 9,4 %, mientras que las RUP de Francia y Portugal, en su conjunto, tienen un diferencial de un 16 % aproximadamente, ha asegurado Rodríguez Díaz.

Estos factores se traducen en una menor renta per cápita de los canarios, un empeoramiento en la ejecución de los recursos provenientes de la UE y el mantenimiento de los niveles de pobreza del archipiélago.

Mercado laboral

«La UE lleva más de dos décadas planteando políticas y ayudando con recursos a las RUP, pero sigue habiendo problemas estructurales, del mercado laboral, de pobreza y de estructura productiva, y la renta per cápita de sus ciudadanos no se corresponde a los niveles medios de su país y de la comunidad europea», ha afirmado la economista.

La capacidad de ejecución de los fondos de cada región es un factor destacado en su desarrollo, «a Madeira (Portugal), por ejemplo, se le asignan 900 millones de fondos europeos estructurales y de inversión y gasta 1.500 millones», pues «consume tan bien los recursos que le conceden, que le dan más».

Canarias, sin embargo, es la segunda RUP que más fondos europeos recibe, en torno a los 3.200 millones de euros, pero solo ejecuta unos 1.600 millones, a pesar de que es la que tiene más población y mayor renta per cápita general.

Colegio de Economistas

A juicio del Colegio de Economistas de Las Palmas, parte del problema se debe a «la burocracia administrativa», que hace que no se ejecuten los recursos. «Otros lo hacen pero Canarias, no», apuntan los responsables del informe.

Además, la presión fiscal que hay en Canarias respecto a España, unida a la baja renta per cápita, hace que el bienestar social de los ciudadanos no responda a lo que debería ser», según Rodríguez Díaz.

A su juicio, «el Gobierno de Canarias debería hacer una reflexión profunda» sobre esta situación, pues no se entiende que «se soliciten más recursos cuando no hay capacidad para ejecutar«.

También sería necesario evaluar la presión fiscal, pues el IGIC ha ido creciendo más proporcionalmente que el IVA y «eso ha hecho que nos acerquemos más a la presión fiscal española general, y eso a Canarias no le viene bien».