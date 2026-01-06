Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha remitido una carta al presidente canario en la que garantiza su respaldo y defensa del archipiélago y todas las regiones ultraperiféricas

Frente común para la defensa de las RUP. Imagen Gobierno de Canarias

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha remitido una carta al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la que garantiza su respaldo a la defensa de los intereses del archipiélago y de todas las regiones ultraperiféricas en la negociación del Marco Financiero Plurianual de la UE. Sánchez asegura en su misiva que “España exige y seguirá exigiendo” que el presupuesto europeo para el periodo 2028-2034 “tenga plenamente en cuenta las particularidades y necesidades de las RUP”.

Además, el titular del Ejecutivo estatal ha confirmado a Fernando Clavijo que defenderá ante la Comisión Europea cambios en la propuesta redactada por el equipo de Ursula Von der Leyen que impliquen “una financiación y visibilidad suficiente para la agricultura, la pesca y la cohesión territorial”.

Esta posición va en línea con la preocupación mostrada por el presidente de Canarias ante las graves consecuencias que tendrían para el sector primario la desaparición del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Clavijo recordaba a Sánchez que estas ayudas directas de la UE son claves para garantizar la supervivencia de los agricultores y ganaderos del archipiélago, además de para avanzar en la cohesión del archipiélago con el territorio continental.

Misiva a Clavijo

En su misiva del pasado 23 de diciembre, Pedro Sánchez asegura que ya trasladó personalmente el rechazo de España a la propuesta de Marco Financiero Plurianual en el Consejo Europeo celebrado el 18 de diciembre en Bruselas. Añade que la defensa del estatus RUP también fue puesta sobre la mesa en este encuentro de los 27 por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

El titular del Ejecutivo español también confirma en su carta a Clavijo su respaldo a participar en los próximos meses en una cumbre de los tres Estados con regiones ultraperiféricas para sellar un frente común. “Valoraríamos positivamente que se convocase una reunión entre el presidente francés, el primer ministro portugués y yo mismo con los presidentes de las nueve RUP”, encuentro al que Pedro Sánchez garantiza que “estaría encantado de asistir”.

Esta respuesta supone un salto de nivel en la implicación del Gobierno de España en la defensa de los intereses de Canarias y de resto de las regiones ultraperiféricas de cara a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE.

Así se lo pidió a Sánchez el presidente Clavijo tras su participación a mediados de noviembre del año pasado en los actos conmemorativos del XXX Aniversario de la Conferencia de presidentes de las RUP (CPRUP) en Bruselas. “Es necesario que los Estados miembros se impliquen en la defensa de sus regiones de ultramar, porque somos estratégicas para cada uno de ellos desde el punto de vista geográfico, ambiental y cultural y necesitamos fondos finalistas para mantener y desarrollar nuestro sistema económico y social”, indicó entonces.

Derecho a veto

El próximo Consejo Europeo se celebrará previsiblemente en marzo. Por esa razón, Canarias espera que la cumbre RUP con los máximos representantes de los tres Estados y de las nueve regiones ultraperiféricas se celebre antes. El objetivo es llegar a esa cita de los 27 con una voz única que plasme el rechazo a que las regiones ultraperiféricas pierdan sus ayudas específicas.

La máxima implicación de España, Francia y Portugal en la defensa de las RUP será clave de cara a revertir la propuesta que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa. De hecho, los Estados miembros tienen la potestad de vetar en el Consejo Europeo el futuro Marco Financiero Plurianual, un poder que obligará al equipo de Von der Leyen a negociar a fondo este documento.

Además, el texto presentado el pasado mes de julio por el Ejecutivo de la UE deberá superar el filtro del Parlamento Europeo, otra baza que está siendo utilizada por las regiones ultraperiféricas sumando a sus eurodiputados en su estrategia de defensa del estatus RUP en el próximo presupuesto europeo.

Oposición de la mayoría de grupos en la Eurocámara

Por el momento, la propuesta de la Comisión cuenta con la firme oposición de la mayoría de los grupos de la Eurocámara. Así lo indicaban los portavoces en una carta remitida a la propia Ursula Von der Leyen donde dejaban claro su rechazo a la centralización de los fondos europeos en los Estados y el fin de ayudas directas como las que reciben desde hace décadas las RUP para compensar su lejanía e insularidad.

Con el respaldo de sus Estados y del Parlamento Europeo, las RUP persiguen que la Comisión Europea rectifique y mantenga en su próximo presupuesto el POSEI, el FEDER, el FSE y las ayudas específicas para la pesca. En el caso de Canarias, el paquete de recursos que recibe de la UE como región ultraperiférica en el actual marco financiero 2021–2027 alcanza los 4.600 millones de euros, de los que 2.730 millones proceden del FEDER y del Fondo Social Europeo, y 1.878 millones del programa POSEI. Estas ayudas son clave para la economía del archipiélago, en especial, para la agricultura, la ganadería y la pesca.