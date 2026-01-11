La organización del Carnaval ha deseado reconocer la entrega de quienes han defendido y trabajado para poner en valor esta Fiesta de Interés Turístico Internacional

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha distinguido este sábado 10 de enero, en el Teatro Cuyás, a 77 personas, empresas e instituciones que, por su contribución y trayectoria, han dejado huella formando parte de la historia de la Fiesta. Con la Gala de Homenajeados, arranca la edición que celebra el 50.º Aniversario de las carnestolendas capitalinas. En el emotivo acto celebrado hoy se desveló que el primer artista internacional confirmado para la fiesta que se celebrará bajo la alegoría de «Las Vegas» es Marc Anthony.

Organización del Carnaval

La organización del Carnaval ha deseado reconocer y agradecer en su 50 cumpleaños la pasión y la entrega de quienes, marcando la diferencia, han defendido, contribuido y trabajado para poner en valor esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. A veces en la sombra, a veces en primera línea, todos los distinguidos y distinguidas han dejado huella en el Carnaval. No solo a través de su lucha, esfuerzo, trabajo y dedicación, sino también por su devoción, entrega y convicción.

Este emotivo acto, celebrado en el teatro capitalino, contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, del concejal de Carnaval, Héctor Alemán, y del director artístico, Josué Quevedo. Además de una amplia representación del mundo del Carnaval que ha formado parte de la Fiesta a lo largo de estas cinco décadas.

Comunicación e instituciones

Entre todos los homenajeados este sábado, se encuentran profesionales reconocidos o anónimos que han inculcado el amor por la fiesta desde la cuna o la escuela. Políticos, artistas y anónimos que, entre otros, han mantenido inquebrantables vínculos con el Carnaval. También a empresas, medios de comunicación e instituciones que han apostado directamente por su crecimiento.

Los reconocimientos, seleccionados y consensuados a través de una mesa de trabajo, señalan los vínculos y las conexiones que estas personas y entidades han mantenido a lo largo del tiempo con el Carnaval. Lazos que siempre han marcado la diferencia, han inspirado desde el anonimato o, de forma evidente, han transformado el compromiso en resultado.

Empresas homenajeadas

El comité de selección ha estado integrado por el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, y el director artístico Josué Quevedo y diferentes agentes conocedores de los carnavales, entre los que se encuentran Paco Medina, Rafael Reyes, Esther Galván, Pepe Aguilar y Miki Ayala.

Las empresas homenajeadas son El Corte Inglés y El Kilo de San Bernardo. Por el ritmo del Carnaval, la organización reconoce a 9 comparseros y sus respectivas comparsas: Juan «Guingue» y Pepe Viera, de Los Caribe; Bora Medina, de Sol Canario; Sarito Quintana, de Nuevo Estilo; Manolo Ramírez, de Maracaibo; Dulce Ortega, de Río Bamba; Laura Torres, de Los Mezclados; Miguel González, de Jaguaribe y Toni Espino, de Aragüimé.

Mención especial

En el ámbito de diseñadores, se pone en valor a título póstumo a Fernando Méndez y Carmencita Hernández. También a Mari Patrón, Willie Díaz, Juan Fernando Henríquez y a Alberto Robaina.

En cuanto a las personas que se han puesto al frente de la dirección artística del Carnaval, se distingue a Francis Suárez, Anatol Yanowsky y a Israel Reyes. Y en lo referente a escenografía, a Hamid Blell y Alberto Trujillo.

Un total de 10 carnavaleros, que estuvieron muy vinculados a la fiesta o que a día de hoy lo siguen estando, forman parte de la lista a los que el área de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha querido homenajear. A título póstumo, se distingue a Manolo García, Juan Curbelo «Juanito el pionero», Santiago García «Charlot», Pedro Eugenio Moreno «Xayo», Melo Robayna y Sindro Saavedra. Completan el listado Pedro Carballo «Daktari», Tita Suárez, Beatriz Santana «Bettysha» y Ginés Betancor.

En cuanto a los carroceros, recibirán una mención especial Carrozas José Halcón y la Carroza Anunciadora.

Mundo de las plataformas

El mundo de las plataformas subirá al escenario del Teatro Cuyás a los drags Carlos Menéndez (Drag Heaven), Paco Matías (Paco el del Miau), Juan Francisco Cabrera (Frenchy Morgana), Borja Casillas (Drag Sethlas) y Rayco Santana (Grimassira Maeva).

Las hemerotecas que guardan para la memoria la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria son distinguidas a través de las cabeceras de distintos medios de comunicación y de locutores. Ente los homenajeados se encuentran Santiago García Ramos, Jorge Alemán, Dulce María Facundo, Benito Falcón y José Febles Felipe «Pepe Febles» (ambos a título póstumo), Roberto Herrera, Daniel Calero, Pepe Martín, Radio Carnaval, Cadena Ser, Radio Televisión Española, Radio Televisión Canaria, Antena 3 Canarias, Canarias 7 y La Provincia.

Figueras reconocidas públicamente

El humorista Manolo Vieira y el fundador de Los Nietos de Kika, Tomás Pérez, los dos ya fallecidos, junto con el director de Los Chancletas, Tito Rosales, y el presidente de Los Nietos de Kika, Orlando Jiménez, fueron pregoneros del Carnaval capitalino. Este sábado, sus figuras también son reconocidas públicamente.

Las voces de 7 murgueros, junto con sus respectivas murgas, ocupan un puesto en la nómina de seleccionados para la gala de homenajeados. Carnaval distingue a José Bolaños y a Antonio Sosa, de la murga Los Guanches Picapiedra; a Juan Ramos, de la murga Los Hijos de Caín; a Antonio Monzón (a título póstumo) y Paco Dávila, de la murga Los Chancletas; a Armando Machín, de la murga Los Marchosos; a Javi Santana, de la murga Los Serenquenquenes y a Esther Galván, de la murga Las Doña Urraca.

Servicios municipales

Los servicios municipales de Bomberos, Policía Local, Limpieza y Protección Civil son indispensables para la supervisión y correcto desarrollo de las carnestolendas. Por tal motivo, Sebastián Naranjo, Carmen Delia Martín, Alejandro Olarte Suárez y Salvador Santana González han recibido el trofeo este sábado en su representación.

Asimismo, no faltan entre los distinguidos quienes han estado al frente del Carnaval a lo largo de todos estos años trabajando en primera línea. Ellos y ellas son José Rodríguez Doreste (a título póstumo), Josefa Luzardo, María Isabel García Bolta, Inmaculada Medina, José Aguilar Travieso y Paco Medina.

Por último, la voz del Carnaval y próximo pregonero de la Fiesta, Paco Mario, completa la lista de homenajes de la edición más especial de las carnestolendas capitalinas.