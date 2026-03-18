La justicia da la razón a los vecinos de La Isleta que denunciaron la celebración del Carnaval

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha anunciado que recurrirá el fallo judicial que impide el Carnaval en el Puerto y La Isleta

10.02.24. Las Palmas de Gran Canaria. Carnaval 2024. Carnaval de día. Plaza Belén María. Foto Quique Curbelo

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha anunciado este miércoles que el Consistorio recurrirá la última sentencia que limita la ubicación del Carnaval y que insta a evitar su celebración en zonas residenciales del Puerto y La Isleta. También obliga a indemnizar con 2.000 euros cada vecino demandante afectado.

Sobre el fallo del juez de lo Contencioso-Administrativo número 5 de la ciudad, que estima un recurso presentado por un grupo de vecinos afectados por el ruido que genera el carnaval en lugares como las plazas de Manuel Becerra, Los Patos y La Luz, Darias se ha preguntado qué pasaría si Las Fallas o los Sanfermines no se pudieran celebrar en entornos urbanos como los de Valencia o Pamplona.

Presentará recurso

La regidora socialista ha explicado a los periodistas tras participan en un acto municipal que el Ayuntamiento analizará jurídicamente este fallo que, no obstante, ha decidido recurrir tras una primera lectura al estimar que «no solamente cuestiona una fiesta tan importante, como es el Carnaval, sino todo un modelo de convivencia y vida en esta ciudad».

«Desde el máximo respeto a las resoluciones judiciales», el equipo de gobierno defiende «el máximo derecho a poder disentir de ellas«, ha referido Darias. Ha rechazado lo que, a su juicio, viene a decir esta resolución: «que hay una incompatibilidad manifiesta entre distintos elementos lúdicos y el ámbito residencial de la ciudad, cuando la ciudad, por excelencia, es ámbito residencial».

Como «estamos en ámbitos urbanos, esto podría tener otros alcances que tendremos que analizar con mayor detenimiento. En principio, lo que yo quiero decir es que vamos a recurrirlo, vamos a analizarlo y vamos a seguir dando pasos informando tras un análisis más exhaustivo» de este fallo y de las posibles consecuencias y efectos que pueda tener, ya que su alcance puede afectar a otras fiestas en otros barrios de la ciudad, ha referido.

«No conozco otras ciudades que tengan estas circunstancias. Vamos a ir desde el máximo respeto, pero también desde la máxima determinación», ha recalcado.

Diálogo con los vecinos

Aunque solo ha ofrecido, «dado el interés mediático», una primera valoración de este asunto, Darias ha subrayado, respecto a las medidas de control del ruido que, según la sentencia, no se adoptaron, que la organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, fiesta de interés turístico internacional, «ha ido dialogando con los vecinos».

«De la mano de los vecinos, hemos facilitado, y ha corrido a cargo de nosotros, que muchos vayan a hoteles de otros sitios de la ciudad durante las noches de Carnaval porque creemos que también es importante esa conciliación, pero dentro de esa conciliación también es importante poder celebrar las fiestas más importantes» de Las Palmas de Gran Canaria, ha aseverado.

«¿Se imaginan que las fallas de Valencia no se pudieran celebrar en pleno entorno de la ciudad o los Sanfermines, o cualquier otro evento lúdico festivo de este nivel en cualquier otra ciudad de Canarias? Vamos a ir con calma, paciencia y respeto a los que han recurrido, a la resolución judicial, pero también con el derecho que creo que tenemos para intentar defender lo que es un modelo de vida en las Palmas de Gran Canaria», ha sentenciado.

Darias ha declinado valorar «ni ponerse a ese nivel, por el respeto que tiene por quienes dictan las resoluciones judiciales y por la separación de poderes» el reproche que hace al Consistorio esta sentencia, que le obliga a indemnizar con 2.000 euros cada vecino demandante afectado.