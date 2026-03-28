Mogán corona a Drag Sequins como reinona de su carnaval

La plaza Negra de Arguineguín vibra con un lleno absoluto en una gala marcada por el humor, la ironía y las plataformas

Plumas al viento, rostros esculpidos a golpe de brocha y plataformas sin fin tomaron la plaza Negra de Arguineguín durante la noche del sábado. El espíritu del Cabaret cobró vida sobre el escenario en una Gala Drag del Carnaval Costa Mogán 2026 que volvió a colgar el cartel de lleno absoluto. En esta velada vibrante, Drag Sequins se alzó con el título gracias a la fantasía titulada “Lo que el bisturí se llevó. Estoy más estirá que un chicle”, un diseño de Josep López.

Drag Sequins, reinona del Carnaval Costa Mogán 2026 | Ayuntamiento de Mogán

Con una puesta en escena arrolladora, el nuevo reinante conquistó tanto al jurado como al público al subirse a una jeringuilla gigante como si de un toro mecánico se tratara. Su número, cargado de ironía, combinó ritmo, interpretación y espectáculo. Esta actuación le valió el título de Drag Costa Mogán 2026 en representación de Carrozas José Halcón, Vervia Asesores, el Ayuntamiento de Arucas y el Cabildo de Gran Canaria.

Una corte de altura y talento

La corte de honor quedó completada por Drag Ígnea, que obtuvo la banda de primer finalista con el trabajo ‘Dame un Grrr…¿Un qué?’, diseñado por Néstor Santana; Y por Drag Eiko, que logró el puesto de segundo finalista con la propuesta ‘Objeto volador no identificado’, una creación de Sara Aguinaga, Carla Domínguez y Yenedy Velázquez.

Drag Ígnea durante su actuación | Ayuntamiento de Mogán

Los tres primeros clasificados recibieron sus premios de manos de la alcaldesa, Onalia Bueno, el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, y la concejala de Presidencia, Tania Alonso. La diversidad definió un certamen donde no faltaron la crítica social, el humor ácido y las transformaciones sorprendentes.

Drag Eiko durante su actuación | Ayuntamiento de Mogán

Maestros de ceremonia entre plumas y borrascas

La noche arrancó con una obertura del área de danza de las Escuelas Artísticas de Mogán inspirada en el universo del Cabaret. En esta propuesta participó Drag Chuchi, quien bailó, interpretó y cantó antes de unirse a Roberto Herrera en las labores de presentación. Ambos conductores derrocharon complicidad y Herrera aprovechó el inicio para agradecer el esfuerzo de los cuerpos de seguridad y voluntarios que solventaron las incidencias causadas por la Borrasca Therese en el Barranco de Arguineguín.

Los ganadores de la Gala Drag Queen del Carnaval Costa Mogán 2026 | Ayuntamiento de Mogán

El escenario también acogió momentos emotivos, como la despedida de Drag Aruba, Drag Costa Mogán 2025. El drag saliente cerró su reinado con la fantasía ‘Frijoles de amor’, un emotivo homenaje a México. Durante la deliberación del jurado, compuesto por profesionales del marketing, el diseño y la moda, el público disfrutó del talento de la Comparsa Kisamba, el grupo The Queens y la artista Mel Ömana.

‘Drag del Pueblo’

Uno de los momentos más divertidos de la gala llegó con la elección del ‘Drag del Pueblo’, un concurso ya habitual en las carnestolendas moganeras. Tres personas del público subieron al escenario para improvisar una actuación con plataformas y vestuario carnavalero. Los aplausos otorgaron el título y un premio de 300 euros a Drag ‘Carmela la del Pueblo’.