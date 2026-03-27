Después de dos aplazamientos por los efectos de la borrasca ‘Therese’, el Carnaval Internacional de Maspalomas pudo celebrar la Gala Drag Queen que tuvo como ganador a Drag Ávalon

Drag Ávalon se hace con el triunfo en el Carnaval Internacional de Maspalomas. Imagen Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

Tras dos aplazamientos forzosos debido a los efectos de la borrasca ‘Therese’, el epicentro del Carnaval Internacional de Maspalomas vibró con la celebración de la Gala Drag Queen en el CC Yumbo. La magnífica obertura dio paso a un emotivo reconocimiento a los servicios de emergencia, quienes trabajaron incansablemente para solventar las incidencias climáticas de los últimos días.

Bajo la conducción de Roberto Herrera y Drag Sethlas, el espectáculo recuperó el brillo de las plataformas en una noche marcada, entre otras cosas, por el espectáculo, la voz de Mónica Naranjo y las reivindicaciones sociales de algunos candidatos, según un comunicado de la Corporación local.

Drag Ávalon, gran triunfador

El gran triunfador de la jornada fue Drag Ávalon, quien se alzó con la victoria gracias a la fantasía titulada “Y entonces florecí cuando nadie más me miraba”. Este diseño de Osvaldo Cabrera Rocha contó con el patrocinio de Juventud Canaria, Clínica Dental Claramunt y Full Cargo.

La puesta en escena de Ávalon logró cautivar al jurado en una edición que destacó por su altísimo nivel competitivo. El cuadro de honor lo encabezó Drag Armek como primer clasificado con la fantasía “Yo no nací para reinar, nací para ser eterno”, diseñada por Nancy Henríquez González y patrocinada por Divinity y Cheyennes Club. Le siguió Drag Ígnea con el segundo puesto con la creación “Dame un grrr, un ¿qué?” de Néstor Santana y apoyada por Carrozas José Halcón y Ferretería Encinoso.

Por su parte, el tercer lugar fue para Drag Acrux con “Quien no arriesga no gana… ¿y tú apuestas por mí?”, diseño de Nefalí Betancor para Connecting Bingo, mientras que el cuarto clasificado fue Drag Sequins con la obra de Josep López Martí titulada “Lo que el bisturí se llevó… Estoy más estirá que un chicle”, patrocinada por el Ayuntamiento de Arucas, Vervia Asesores y Carrozas José Halcón.

Recuperación de la normalidad

Además, la gala contó con dos grandes estrellas de la música, María Isabel y la icónica Mónica Naranjo, además de la actuación de despedida de Drag Elektra, ganador de la edición 2025.

Mónica Naranjo en la Gala Drag del Carnaval Internacional de Maspalomas. Imagen Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

Los asistentes celebraron no solo el triunfo de Drag Ávalon, sino la recuperación de la normalidad en las carnestolendas tras el paso de la borrasca.

Este viernes será el turno de la Gala del Turista y los mogollones, el sábado, la Gran Cabalgata y el domingo, el entierro de la sardina.