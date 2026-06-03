Accidente en Tacorente entre un coche y una guagua

El aparatoso choque complica el tráfico en la TF-5, dirección a la capital tinerfeña

Un coche y una guagua de transporte privado chocaron esta tarde en la autopista TF-5 a la altura de Tacoronte en dirección a Santa Cruz de Tenerife. El aparatoso incidente no causó heridos de gravedad, pero sí importantes retenciones que complican la circulación en la zona. Por este motivo, las autoridades solicitan a los conductores que mantengan la precaución y la paciencia mientras se normaliza el tráfico.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El tráfico en el norte de Tenerife sufre complicaciones debido a un accidente vial en una de sus principales arterias. Los conductores se enfrentan a largas colas en dirección a la capital.

Detalles del impacto vial

Un coche y una guagua de transporte de viajeros de una empresa privada colisionaron en la autopista del Norte. El incidente ocurrió concretamente a la altura del municipio de Tacoronte. El choque sucedió en los carriles que van en dirección hacia Santa Cruz de Tenerife.

A pesar de la espectacularidad del golpe, la colisión no dejó víctimas mortales en la vía. Por lo tanto, los ocupantes de los vehículos implicados no presentan heridas que pongan en peligro sus vidas. Sin embargo, la situación generó alarma entre los testigos debido a los daños materiales visibles.

Por otra parte, dos personas se encuentran excarceladas en el habitáculo. Ninguno de los afectados reviste un estado de salud grave tras la primera valoración.

Situación actual del tráfico

El siniestro destaca por ser un accidente bastante aparatoso y muy visual para el resto de conductores. Los servicios de emergencias todavía no intervenían en la zona afectada. Esta ausencia inicial complica la gestión de los vehículos que transitaban por ese punto.

Como consecuencia directa del impacto, la autopista registra importantes retenciones a esta hora de la tarde. Las colas dificultan el avance normal del transporte público y de los vehículos particulares. La congestión afecta ya a varios kilómetros de la vía del norte insular.

Por todo ello, se recomienda a los usuarios de la TF-5 que extremen la precaución al volante. Los conductores deben armarse de paciencia si circulan especialmente por el tramo de Tacoronte. Los operarios de carreteras trabajan para retirar los coches afectados lo antes posible.