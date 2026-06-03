Las redactoras y redactores de Informativos muestran cómo preparan las historias y reportajes que acompañan uno de los acontecimientos más relevantes del año para Canarias

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria continúan mostrando a los espectadores cómo funciona el dispositivo técnico y humano desplegado con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias los próximos 11 y 12 de junio. Un operativo sin precedentes en el que trabajan desde hace semanas todos los departamentos de la cadena de manera coordinada para ofrecer una cobertura especial.

La redactora Mary Martín es la encargada de compartir con los espectadores el trabajo de los distintos departamentos que hacen posible cada edición de Informativos. En esta ocasión, nos abre las puertas del equipo de Redacción, encargado de contar no solo la agenda oficial del pontífice, sino también las historias humanas, curiosidades y otros aspectos que su visita está generando en distintos ámbitos de la sociedad canaria.

El día a día en la Redacción

La labor de Redacción comienza mucho antes de la emisión de una noticia. Cada jornada arranca con la selección de temas, la búsqueda de protagonistas y la planificación de entrevistas y grabaciones. Después llega el trabajo sobre el terreno, siempre en coordinación con los equipos de cámara.

Las periodistas Alba Grillo, Gema Padilla y Tania Sánchez mostraron en el Telenoticias 1 de este miércoles parte de ese trabajo diario.

El equipo de Redacción lleva semanas buscando las historias más impactantes y aquellas que mejor reflejan el lado más humano de la visita del Papa, explica Alba Grillo. Voluntariado, iniciativas sociales, impacto económico, curiosidades y anécdotas forman parte de los numerosos reportajes que preparan los Servicios Informativos con motivo de esta visita histórica.

En la pieza emitida este miércoles, el equipo acompaña a Gema Padilla durante la grabación de un reportaje sobre un restaurante italiano que ha creado una pizza inspirada en el Vaticano, una de las muchas historias que la visita papal está dejando en la sociedad canaria.

Una vez finalizadas las grabaciones, hay que seleccionar el material, redactar los textos y montar cada pieza para condensar en apenas unos minutos toda la información relevante para los espectadores.