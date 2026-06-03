Televisión Canaria consolida en mayo el crecimiento de su oferta de entretenimiento y producción propia

La cadena pública mejora los resultados de gran parte de sus formatos diarios y refuerza el interés por los contenidos hechos en las Islas

El espacio de tira diaria ‘Ponte al día’ ha crecido 3,8 puntos con un 10% de cuota de pantalla, siendo el programa de mayor crecimiento del mes de mayo.

Televisión Canaria consolidó durante mayo el crecimiento de buena parte de su oferta de entretenimiento y producción propia, con mejoras de audiencia en varios de sus formatos diarios y semanales. La cadena pública refuerza así su apuesta por los contenidos elaborados en Canarias, centrados en la actualidad, la cultura y las historias cercanas. “Televisión Canaria ha conseguido consolidar una programación compuesta por contenidos canarios producidos en las Islas, capaz de abordar diferentes formatos y géneros televisivos, ofreciendo a diario actualidad, entretenimiento, cultura, deporte y divulgación”, señala el director de Medios y Contenidos de la cadena pública, Ángel Báez.

“Gracias a esta amplitud de temáticas, contenidos y géneros, siempre caracterizados por la cercanía al telespectador del Archipiélago, la propuesta está consiguiendo en su conjunto estos destacadísimos registros de aceptación y seguimiento”, añade.

Entre los programas con mayor crecimiento destaca ‘Ponte al día’, que pasa de un 6,2% de cuota de pantalla en mayo de 2025 a un 10% en mayo de 2026, con una subida de 3,8 puntos y un crecimiento porcentual del 61,3%. El espacio registra una media de 21.000 espectadores y 79.000 espectadores únicos, además de alcanzar su mejor dato mensual el 11 de mayo con un 15,1% de cuota.

También mejora sus resultados ‘Hay que verlo’, que crece desde el 5% hasta el 7,2% de cuota de pantalla, con una subida de 2,2 puntos y un crecimiento del 44%. El formato reúne una audiencia media de 24.000 espectadores y 81.000 espectadores únicos. Su emisión más vista del mes se registró el 11 de mayo con un 11,1% de share.

En esta misma línea de crecimiento, el formato ‘El Tiempo Vuela’ mejora notablemente sus resultados en el plano diario. El espacio pasó de registrar un 4,8% de cuota de pantalla en mayo de 2025 a un 7,2% en este mismo mes de mayo de 2026, lo que supone una destacada subida de 2,4 puntos y un incremento del 50% en su seguimiento respecto al año anterior.

Por su parte, ‘1 Hora Menos’ aumenta del 7,9% al 9,3% de cuota, con 32.000 espectadores de audiencia media y 115.000 espectadores únicos. El programa mejora 1,4 puntos respecto al mismo periodo del año anterior y firma un crecimiento porcentual del 17,7%. Su mejor resultado mensual llegó el 7 de mayo con un 12,6% de cuota de pantalla.

Los programas de entretenimiento ‘Hay que verlo’ y ‘1 Hora Menos’ han aumentado este mes de mayo su cuota de pantalla a un 7,2% y un 9,3% respectivamente.

La producción propia vinculada a las historias y testimonios cercanos también consolida su seguimiento. ‘Entre Nosotras’ pasa del 5,5% al 7,5% de cuota de pantalla, con una subida de dos puntos y un crecimiento del 36,4%. El programa alcanza una audiencia media de 27.000 espectadores y 91.000 espectadores únicos. Su mejor dato mensual se registró el 10 de mayo con un 9,8% de share, mientras que el especial emitido el 30 de mayo alcanzó un 15,2%.

En la misma línea, ‘Noveleros’ mejora del 8,7% al 11,8% de cuota de pantalla, con un crecimiento del 35,6%. El formato reúne una media de 53.000 espectadores y 85.000 espectadores únicos, además de firmar su mejor resultado el 26 de mayo con un 13,7% de share.

El magacín ‘Entre Nosotras’ ha mejorado su cuota de pantalla con 11,8% en el mes de mayo. A la derecha, imagen relativa al especial dedicado al Día de Canarias.

Los contenidos ligados a la cultura y las tradiciones canarias también experimentan una evolución positiva. ‘Noche de Taifas’ crece del 7,3% al 10,8% de cuota de pantalla, con una subida de 3,1 puntos y un incremento porcentual del 48%. El programa obtiene una audiencia media de 48.000 espectadores y 120.000 espectadores únicos. Su emisión más seguida tuvo lugar el 2 de mayo con un 13,9% de cuota.

Entre los formatos más consolidados de la parrilla semanal, ‘En Otra Clave’ registra una media mensual del 12,2% de cuota de pantalla, con 53.000 espectadores de audiencia media y 115.000 espectadores únicos. El programa alcanzó su mejor resultado el 31 de mayo de 2026 con un 12,8% de share, 60.000 espectadores de media y 147.000 espectadores únicos.

También mantiene una destacada acogida entre la audiencia ‘Gente Maravillosa’, con una media mensual del 9% de cuota de pantalla, 38.000 espectadores de audiencia media y 93.000 espectadores únicos. Su mejor emisión del mes se registró el 11 de mayo de 2026 con un 10% de cuota, 44.000 espectadores de media y 92.000 espectadores únicos.

Por su parte, ‘Como en casa’ firma una media mensual del 5,4% de cuota de pantalla, con 21.000 espectadores de audiencia media y 44.000 espectadores únicos. El mejor dato del programa llegó el 8 de mayo de 2026 con un 11,4% de share, 44.000 espectadores de media y 63.000 espectadores únicos.

A la izquierda, Eloísa González, presentadora de ‘Gente Maravillosa’, junto a la artista Bárbara Rey, quien participó en uno de los episodios de mayo. A la derecha, Elvis Sanfiel, conductor de ‘Noche de Taifas’ durante el especial del Día de Canarias.

El espacio gastronómico ‘Como en casa’ llegó a alcanzar un 11,4% de share el pasado 8 de mayo.

En el caso de ‘Una mala noche’, el mejor resultado del mes se registró el 10 de mayo de 2026 con un 6,3% de cuota de pantalla, 12.000 espectadores de audiencia media y 43.000 espectadores únicos.

Estos resultados consolidan la evolución de la oferta de entretenimiento y producción propia de Televisión Canaria, que continúa reforzando su conexión con la audiencia a través de contenidos elaborados en las Islas y centrados en la realidad, la cultura y las historias del Archipiélago.