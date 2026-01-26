El grupo tinerfeño Nueva Línea, actuará este sábado 31 de enero en la Gran Final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, en el Recinto Ferial a partir de las 20:00 horas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado la participación de Nueva Línea como actuación especial durante la espera para conocer el fallo del jurado en la final del certamen de murgas adultas. El grupo llevará al escenario parte de su repertorio más exitoso para amenizar uno de los momentos más esperados del Carnaval.

Nueva Línea animará la final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz 2026. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Nueva Línea se ha convertido en uno de los nombres propios de la música en Canarias en el último año. Sus actuaciones acumulan millones de visualizaciones en redes sociales y su versión del tema Noche de Copas superó los 40 millones de reproducciones, situándose entre las canciones más escuchadas del país.

El respaldo del Ayuntamiento

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “Nueva Línea es un clásico ya en el Carnaval chicharrero, en el que lleva años participando”, y subrayó el orgullo que supone verlos triunfar a nivel nacional “gracias a su gran profesionalidad y perseverancia”. Además, avanzó que la orquesta también formará parte del Carnaval de calle.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que la final “no solo brillará por la calidad de las murgas finalistas, sino también gracias a Nueva Línea, que hará mucho más amena la espera para conocer a los ganadores”.

Una final con lleno absoluto

La Final de Murgas Adultas es uno de los actos más esperados del programa del Carnaval. En esta edición competirán las ocho murgas mejor puntuadas tras las cuatro fases celebradas entre el 26 y el 29 de enero. Las entradas se agotaron apenas hora y media después de salir a la venta.