La Policía Nacional detiene a siete personas, entre ellas un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, e interviene más de 300 kilos de hachís y dos kilos de cocaína

La Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas que operaba en distintas islas del archipiélago. La denominada Operación Tijuana se ha saldado con siete detenidos, entre ellos un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, tras una investigación desarrollada durante un año por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central y la UDYCO de Las Palmas.

Según la investigación, la red contaba con una estructura organizada para introducir, almacenar y distribuir importantes cantidades de hachís y cocaína en Canarias. Los investigadores sitúan al frente del grupo a un hombre conocido por el alias «JUKE», al que relacionan con «El Buque», considerado por la Policía uno de los mayores narcotraficantes del archipiélago y actualmente en el marco de la Operación Lazos de Sangre, así como con personas vinculadas al denominado Cártel de los Balcanes.



El operativo policial se desarrolló tras detectarse una de las operaciones de distribución de la organización, en la que los investigados transportaban más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada con la finalidad de dificultar su detección. A partir de ese momento se llevaron a cabo seis registros en inmuebles y locales comerciales de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

En los registros se intervinieron más de 300 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, una embarcación semirrígida, una docena de teléfonos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.

La investigación continúa abierta bajo la dirección de la autoridad judicial, mientras los detenidos serán puestos a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales.