Tres personas sufren intoxicación por humo en un incendio en una vivienda de Telde

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo, todas ellas de carácter moderado, en un incendio declarado este miércoles en el sexto piso de un edificio de viviendas en el municipio grancanario de Telde.

Los afectados del incendio en una vivienda de Telde (Gran Canaria) son una mujer de 72 años y dos hombres de 73 y 52 años, que fueron asistidos por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladados al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 06.31 horas y activó los recursos de emergencia.

A su llegada, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria encontraron ya extinguido el incendio, que se había producido en una cocina, y procedieron a ventilar el inmueble.

El SUC desplazó al lugar una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, mientras que agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.