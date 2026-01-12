El Ayuntamiento da la bienvenida a las 32 aspirantes a reina en las tres categorías del Carnaval de Santa Cruz Tenerife

Santa Cruz de Tenerife vivió este martes uno de los primeros actos simbólicos con la recepción oficial en el Ayuntamiento de las 32 candidatas a reina, un gesto que confirma que la fiesta ya está en marcha.

El encuentro reunió a las aspirantes de las galas adulta, de mayores e infantil, marcando el inicio del calendario más esperado por la ciudad.

Tres categorías

Santa Cruz recibe a las candidatas a reina y confirma que el Carnaval ya ha comenzado. RTVC

En la gala adulta, que se celebrará el miércoles 11 de febrero y estará dirigida por primera vez por Daniel Pages, competirán 11 candidatas.

A ellas se suman 11 aspirantes a reina de los mayores, una más que el año pasado, cuya gala tendrá lugar el miércoles 4 de febrero, y 10 candidatas a reina infantil, que subirán al escenario el lunes 2 de febrero, completando así la antesala oficial del Carnaval tinerfeño.