El grupo Los 4 actuará en la gala de la Reina, dedicada a los Ritmos Latinos, y también en el carnaval de calle

Los 4, primer artista confirmado para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene a su primer artista confirmado. El grupo Los 4, intérpretes de la canción oficial, formará parte del programa de la próxima edición, según ha anunciado la organización.

La banda actuará en la gala de la Reina, uno de los actos más destacados de las fiestas, que en 2026 estará dedicada a los Ritmos Latinos.

Además, Los 4 también participarán en la cabalgata de calle, haciendo vibrar a las miles de personas que cada año llenan las calles de la capital tinerfeña.