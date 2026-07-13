Absentismo laboral, conflicto en Sanidad y Fiestas del Carmen en ‘De la Noche al Día’

El magacín informativo de La Radio Canaria, entre las 06:30 horas y las 11:00 horas, continúa su cometido de informar y entretener, alerta con los asuntos que marcan la agenda en las Islas

‘De la Noche al Día‘ arrancará mañana martes, como cada día, a las 06:30 horas en La Radio Canaria con la puesta a punto de las noticias relevantes ocurridas hasta ese momento. La periodista Raquel Quiñones se sumará a los boletines informativos, Vicky Palma estará al frente de la información meteorológica, Eugenio González avanzará las claves informativas que se prevén para la jornada y Carlos García dará cuenta del resumen de prensa y de la agenda cultural.

La periodista Raquel Quiñones se suma a los boletines informativos desde primera hora en ‘De la Noche al Día’, en La Radio Canaria

Al filo de las 07:15 horas será el momento para las entrevistas a cuyo frente se pone la directora y presentadora del matutino, Estíbaliz Pérez, que recogerá el testigo del último informe sobre absentismo laboral, polémico y discutido, para recabar la opinión de Jorge Marichal, presidente de la Plataforma Hotelera ASHOTEL. Le seguirá Purificación Dávila, concejala de distrito Centro-Ifara de Santa Cruz de Tenerife, con quien la conversación derivará hascia los actos de vandalismo que se suceden en algunas zonas del distrito tinerfeño como, por ejemplo, en los Charcos de Valleseco.

Estíbaliz Pérez, dirige y presenta ‘De la Noche al Día’, magacín matutino en La Radio Canaria

Conexión con TV Canaria

Entre las 07:40 horas y las 08:00 horas llegará la conexión simultánea con Televisión Canaria. Será el espacio de los invitados que mañana martes protagoniza Adolfo Ultor, director de Balearia, para hablar de la absorción de la naviera Armas por parte de esta compañía. A su término, la primera conexión en directo con José Wilis, redactor de La Radio Canaria que avanzará el contenido de las fiestas del Carmen desde la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz.

Un auto reciente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la tasa de basura aprobada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este será el tema de conversación con Marc Llovet, presidente de la Asociación Zona Comercial de Triana.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia que los profesionales temporales de la enfermería en Canarias «deben estar pendientes del teléfono de lunes a domingo para incorporarse al trabajo en cualquier momento». Foto de Archivo

Contra el «castigo telefónico«

«Una especie de esclavitud»: el frente sindical contra el castigo telefónico del Servicio Canario de Salud a los enfermeros. Así definen desde el Sindicato de Enfermería, SATSE, la situación que viven los profesionales temporales de la enfermería en Canarias quienes, según denuncia, «deben estar pendientes del teléfono de lunes a domingo para incorporarse al trabajo en cualquier momento, y, si no responden a una llamada, pasan a figurar como no disponibles durante un período que puede traducirse en dos semanas sin recibir nuevas ofertas de trabajo».

Yoel Hernández, secretario general de SATSE Canarias, acudirá mañana a ‘De la Noche al Día’ para abordar este polémico asunto que, en opinión de muchos profesionales del sector sanitario, «pone en entredicho no solo la garantía del modelo laboral sino la calidad en el servicio de la enfermería en Canarias».

Llilia González, directora de operaciones del Hotel Botánico, hablará sobre novedades en Loro Parque y MIGUEL MORALES, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, sobre proyectos para modernizar el Paseo de Las Canteras en la capital grancanaria.

Fiestas del Carmen en el Puerto de la Cruz, Tenerife. Foto Archivo

Un último vistazo radiofónico a las Fiestas del Carmen en Puerto de la Cruz pondrá el cierre de este martes 14 de Julio al magacín informativo ‘De la Noche al Día’ en La Radio Canaria.