En un mitin celebrado en Tenerife, Santiago Abascal ha afirmado que el Gobierno ha traído «lo peor» a España y que la oposición, en mano del Partido Popular, representa «la nada»

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo que la moción de censura que han registrado con el profesor Ramón Tamames como candidato a la Presidencia del Gobierno va a poner a prueba al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque tendrá que decidir si «está con Sánchez o contra Sánchez».

En un mitin celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Santiago Abascal ha señalado que frente a un Gobierno que ha traído «lo peor» a España hay una oposición en manos del Partido Popular que representa «la nada».

Abascal criticó tener que recibir los «insultos» del PP por haber presentado hasta dos mociones de censura y ver cómo Alberto Núñez Feijóo dice ahora que «la cosa está tan grave» que hay que convocar elecciones generales en mayo.

«Pero si hemos presentado una moción de censura para que haya elecciones en mayo», ironizó el presidente de VOX, quien también se quejó de que se «degrade» a una persona como Ramón Tamames por su edad, cuando «tiene más formación y más neuronas que muchos de los diputados».

Debate de la moción de censura

Santiago Abascal avanzó que en el debate de la moción de censura se hablará, entre otros temas, de la «corrupción» del Partido Socialista, que «ha robado el dinero público sin miramientos», y reiteró que algunos «tendrán que elegir si están con Sánchez o contra Sánchez».

Abascal ha señalado que VOX es la única formación política que «se atreve a salir a las calles», mientras otros «no pueden ni jugar a la petanca sin llamar a los afiliados» porque «hay una opinión pública en la calle cuyo sentir no recogen los partidos políticos actuales».

Ha incidido en que partidos como el PSOE o el PP han creado un «descrédito absoluto» que el día que VOX cometa un error «no les van a creer» porque «da absolutamente igual lo que digan», y dejó claro que el partido que lidera ha llegado hasta aquí «a pesar de ellos» y llegará «mucho más lejos sin ellos o contra ellos».

Abascal: «El peor Gobierno de nuestra historia»

Santiago Abascal manifestó que los españoles padecen «el peor Gobierno de nuestra historia; un Gobierno que ha traído a los cuatro jinetes del Apocalipsis: la mentira, la traición, la ruina y la división; un Gobierno culpable de haber mentido desde el principio a los españoles con el único propósito de llegar al poder».

Añadió que se trata del mismo Gobierno que dice proteger a las mujeres cuando las está «discriminando» con la Ley Trans o la Ley del solo sí es sí, «hecha por unas locas que están en el Consejo de Ministros».

En este sentido, criticó que el Gobierno haya planteado ahora que el Consejo de Ministros tiene que ser paritario. «¿Por qué no la Presidencia del Gobierno? ¿Por qué no dos años para un hombre y dos para una mujer», preguntó Abascal, quien teme que el presidente Sánchez «se pueda percibir señora -aplicando la Ley Trans- y por primera vez pueda haber una presidenta del Gobierno de la Nación». «Es capaz de cualquier cosa. No tiene ningún límite, ni ningún escrúpulo», apostilló.

Inseguridad en las calles

El presidente de VOX también acusó al Ejecutivo de haber traído la «inseguridad» a las calles «llamando a la inmigración irregular y soltando a los violadores y a los pederastas». Y, además, lamentó, que esté arremetiendo contra una empresa como Ferrovial, que estaba «ahogada fiscalmente», y luego «le dé el dinero de los españoles a un multimillonario como Bill Gates».

Santiago Abascal quiso dejar claro que los «clientes» del Gobierno de Pedro Sánchez «son los terroristas de ETA, los golpistas separatistas y los violadores y pederastas que han visto rebajadas sus penas o están en la calle», mientras que las «víctimas» son los españoles, que el próximo 28 de mayo «podrán señalar a un culpable por haber cambiado las leyes para traer la inseguridad a las calles».