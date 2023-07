Activistas lanzan pintura a un jet privado en Ibiza

Cuatro personas han sido detenidas. Están acusadas de delito de daños y contra la seguridad aérea tras lanzar pintura a un jet privado en el aeropuerto de Ibiza

Imagen de la actuación realizada por los activistas en el aeropuerto de Ibiza contra un jet privado

Los cuatro activistas de Futuro Vegetal detenidos este viernes por lanzar pintura a un jet privado en el aeropuerto de Ibiza están acusados de un delito de daños y de una infracción a la Ley de Seguridad Aérea, ha informado a EFE la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de Baleares.

Los detenidos son tres hombres y una mujer de nacionalidad española que en torno a las 6.00 horas de esta mañana rociaron con pintura un jet privado. Además se pegaron al aparato para protestar contra la inacción de las instituciones ante la crisis climática y reclamar cambios en el sistema agroalimentario.

Sin incidencias en la operatividad del aeropuerto de Ibiza

La acción no ha causado incidencias en la operativa del aeropuerto ibicenco, donde han despegado y aterrizado con normalidad todos los vuelos previstos, han informado a EFE fuentes del gestor aeroportuario AENA.

El objetivo de Futuro Vegetal es reclamar al Gobierno que derive las subvenciones que actualmente destinan a la ganadería a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales, ha informado la organización ecologista en un comunicado.

La protesta se enmarca dentro de la campaña «Jets and yachts, the party’s over«, convocada por la plataforma Eivissa Es Rebel·la, integrada por organizaciones climáticas locales para exigir la prohibición de jets privados y la eliminación de las «emisiones de lujo”.

La Guardia Civil toma declaraciones a los activistas

En un vídeo difundido en redes sociales, Marina, militante de Futuro Vegetal, ha advertido que “el 1 % más rico de la población mundial contamina más de la mitad que las personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad”.

“La industria del lujo consume y contamina los recursos comunes y toda la vida que habita el planeta, los ricos son un lujo que no nos podemos permitir. Actúa”, anima la activista.

La acción se ha llevado a cabo conjuntamente con XR Extinction Rebellion Ibiza. Una de las personas detenidas es un activista de este colectivo.

La Guardia Civil está tomando declaración a los activistas detenidos, y se espera que, tras declarar, pasen a disposición judicial.