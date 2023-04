La saxofonista Alba Gil Aceytuno y su proyecto Aguayro, con su amalgama de jazz, hip-hop, punk rock y folklore canario, se ha alzado con el primer premio de la décima edición del Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria

Informa Redacción RTVC

La propuesta musical de Alba Gil Aceytuno se lleva como premio un cheque de 5.000 euros que empleará en la producción de su siguiente trabajo discográfico, del que ya está componiendo los nuevos temas. La ganadora actuará, además, en el gran concierto final de Sonora 2023 junto a Loquillo, Ácido Pantera y Lajalada, que tendrá lugar en la Plaza de la Música el 24 de junio.

Sonora Las Palmas de Gran Canaria supone «una motivación para las bandas, además de visibilizar la música que se está haciendo», señaló Alba Gil tras recoger el premio, «también por la posibilidad de que cualquiera de los finalistas pueda tocar en otros festivales canarios», valoró.

Los diez finalistas de Sonora Las Palmas de Gran Canaria obtenían en esta edición la posibilidad de ser seleccionados para actuar en tres de los festivales que se celebran en el circuito de las islas.

El dúo musical Adora, formado por Romi Alter y Fran Sylver, hizo doblete y actuará en dos de ellos, el Phe Festival de Tenerife y el Hero Fest de El Hierro, mientras que la agrupación musical Tabaiba llevará su propuesta de reggae, latin ska, cumbia y hip-hop a Lanzarote, donde participará en el festival Sonidos Líquidos.

Monkey Faces, el proyecto impulsado por Carlos Ortega y Carlos Ramos, se alzó con el segundo premio, dotado con 1.500 euros, tras una actuación impecable en la primera jornada de la gran final, el viernes 31.

El Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria regresó a los escenarios en 2023 con todo un récord de participación, 119 bandas y artistas de todos los estilos. Todos los formatos y todas las islas, que han participado enviando sus propuestas y que sirven de ejemplo del buen estado de forma en el que se encuentra la creación musical en Canarias.

Diverso catálogo de artistas

La celebración de esta décima edición trae al presente a un numeroso y diverso catálogo de artistas de las islas a los que este concurso les cambió la suerte, en cualquiera de los sentidos a que se presta el negocio musical. Los nombres de Bel Bee Bee -ahora Lajalada-, Texxcoco, Oscartienelas, The Amaroses, Line, The Buccanan, Red Beard, Mondo Diávolo, Frank Wild Year, Asi Se Murió, Zeazon, Nimañana, El Viejo Astra, Said Muti, Soulamente Solo, The Good Company o El Pez Listo, destacan entre tantos otros que dejaron huella por su impronta musical y que forman parte del histórico de este proyecto.