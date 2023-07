Alcaraz: «Tengo la sensación de que soy capaz de ganar el torneo»

El tenista español, Carlos Alcaraz, semifinalista de Wimbledon jugará en segundo turno de la pista central contra Medvedev

El español Carlos Alcaraz, semifinalista de Wimbledon, afirmó que tiene la «sensación» de que puede «ganar el torneo», aunque sigue poniendo a Novak Djokovic, siete veces campeón, como el principal candidato.

«Sinceramente sí», dijo el murciano a la pregunta de si se ve capaz de ganar Wimbledon. «Todo el mundo sabe que el favorito es Djokovic, pero la sensación que tengo es que soy capaz de ganar el tornero, tengo la confianza y el nivel».

Alcaraz derrotó este miércoles al dane´s Holger Rune en tres sets y jugará contra el ruso Daniil Medvedev por un puesto en la final.

«Lo necesitaba», respondió por el grito por ganar el primer set. «He empezado bastante nervioso. Hasta el final del primer set no he sabido como controlar esos nervios esas emociones, he estado luchando internamente conmigo para intentar mejorar. Hasta el final del primer set no lo he conseguido. (el grito) me ha ayudado a soltarme a cambiar el juego y sobre todo a disfrutar, que es la clave de todo».

Experiencia

«Esa es la diferencia entre los muy buenos y los buenos, en los momentos en los que está la tensión, ahí es donde uno tiene que sacar el buen juego, la valentía que tiene uno dentro. Nosotros lo intentamos en esos momentos, de 4-4, en un ‘tie break’, ser valiente, ser fiel a nuestro estilo e ir a por todas».

El murciano agregó que la experiencia de Roland Garros, cuando jugó mermado ante Djokovic por los calambres producidos por los nervios, le ayudará para el partido del viernes.

«Totalmente. Son experiencias que hay que vivir y aprender de ellas. He aprendido bastante de Roland Garros, para ver qué puedo mejorar y ahora tengo la oportunidad de mejorar lo que hice mal».