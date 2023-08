Álvaro Martín y María Pérez hacen historia en el atletismo

Dos oros de Álvaro Martín y de María Pérez en los 20 kilómetros y 35 kilómetros marcha completan una gesta que es histórica en el atletismo

Lo marchadores españoles Álvaro Martín (i) y María Pérez (d) con sus medallas. Imagen EFE

Los dos oros de María Pérez y Álvaro Martín en los 35 kilómetros del Mundial de Budapest, que se unen a las otras dos preseas doradas en los 20 kilómetros, mantienen la hegemonía de España en la marcha, una disciplina que tradicionalmente siempre ha dado alegrías al combinado nacional.

El Mundial de Budapest siempre tendrán un hueco especial en el libro de oro del atletismo español ya que hasta la cita en la ciudad húngara nunca dos atletas españoles habían ganado dos medallas en unos Mundiales.

María Pérez y Álvaro Martín lo han conseguido por partida doble en las dos distancias competitivas de la marcha, los 20 y los 35, en un momento en el que esta disciplina vive una situación muy delicada por la decisión del Comité Olímpico Internacional, junto con el beneplácito de World Athletics, de retirar las distancias de los 50 y los 35, sustituyendo únicamente ésta última por un relevo por equipos con distancia de maratón de cara a París 2024.

21 medallas de la marcha española

España ha ganado hasta el momento 43 medallas (9 oros, 15 platas y 19 bronces) en los diecinueve mundiales disputados desde la primera edición en Helsinki 1983. De esas 43 preseas 21 han sido en la marcha, lo que supone casi la mitad del total.

Los marchadores españoles que han logrado subirse a lo más alto del podio han sido Valentí Massana (20 km en Stuttgart 1993), Jesús Ángel García Bragado (50 kilómetros. Stuttgart 1993), Miguel Ángel López (20 km. Pekín 2015), Álvaro Martín (20 y 35 km Budapest 2023) y María Pérez (20 y 35 km Budapest 2023).

Otros cinco marchadores, todos hombres, lograron medallas de plata en Mundiales. Fueron Josep Marín (50 km. Helsinki, 1983); Valentí Massana (50 km. Gotemburgo’95), Jesús Ángel García Bragado (50 km. Atenas’97 y Berlín 2009), Paquillo Fernández (20 km. París 2003, Helsinki 2005 y Osaka 2007) y Miguel Ángel López (20 km. Moscú 2013)

Al tercer cajón del podio se subieron cinco atletas españoles en la historia de los Mundiales, entre ellas dos mujeres: Encarna Granados (10 km. Stuttgart 1993) y María Vasco (20 km. Osaka 2007). Los otros fueron Josep Marín (20 km. Roma 1987), Daniel Plaza (20 km. Stuttgart 1993) y Juan Manuel Molina (20 km. Helsinki 2005). Pese a la incertidumbre que se vive con la marcha, los atletas españoles son optimistas de cara al futuro.

«Tenemos que hablar con otros marchadores y vamos a intentar reunirnos para ver qué podemos hacer. No me quiero centrar en ello pero nuestra disciplina está en riesgo. Lo vamos a salvar, no me cabe duda», declaró Álvaro Martín, tras ganar en Budapest su segundo oro, igual que María Pérez. «Hemos demostrado que la marcha española merece un respeto».