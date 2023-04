El festival escogerá 60 proyectos en una edición que recibirá como invitado a Andreas Deja, creador de muchos de los villanos Disney

Vídeo RTVC / Informa: Antonio José Fernández / Rafael Morales

Animayo, uno de los festivales de animación más reputados de España, cumple 18 años. El evento, referente para todos los amantes de los cortometrajes, el 3D, la animación y los videojuegos regresa a Gran Canaria entre el 6 y 9 de mayo cargado de propuestas y apostando por la formación.

El director de Animayo, Damián Perea, aseguró que «si no formamos el talento, no tiene sentido que vengan las industrias porque no tienen personas para desarrollar sus proyectos».

Es una cita clave en el panorama internacional. 2.000 trabajos se presentan cada año; 60 entran, 10 son los ganadores; y 2 se califican para los Oscar.

Animayo apostará por la formación entre el 3 y 6 de mayo

En esta ocasión, pisarán su alfombra especialistas de 10 países. Técnicos que han participado en producciones como «Juego de Tronos», «El Grinch», «Mascotas», «Gru, mi villano favorito» o «Star Trek».

Entre sus invitados habrá uno de los mejores animadores del mundo, Andreas ‘Della’, el creador de muchos de los villanos de Disney. Un top ten de la animación mundial que, a buen seguro, concentrará muchos focos.