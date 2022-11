Así se clasificó España para el Mundial de Qatar

La selección se clasificó para el Mundial de Qatar 2022 no sin pasar apuros y tuvo que esperar hasta el último partido para certificar su presencia

Álvaro Morata, autor del gol que dio la clasificación a España. Imagen EFE

La selección española de fútbol disputará en Qatar el decimosexto Mundial de su historia, el duodécimo de manera consecutiva. Con un título logrado en Sudáfrica 2020, el equipo de Luis Enrique peleará por sumar la segunda estrella en su camiseta. Solo en seis ocasiones España ha quedado fuera de la fase final de un Mundial, algo que no sucede desde Alemania 1974.

España iniciará su andadura en Qatar contra Costa Rica el miércoles 23 de noviembre. Luego se enfrentará el domingo 27 a la selección alemana y cerrará la fase de grupos contra Japón el 1 de diciembre. El equipo de Luis Enrique llega a la fase final del Mundial ocupando la séptima plaza del ranking FIFA.

El camino para llegar a Qatar

España, con seis victorias, un empate y una sola derrota, sudó hasta el final para obtener su pase para la fase final del Mundial de Qatar. La fiabilidad de la selección en estas fases de grupo es evidente teniendo en cuenta que esta será la duodécima participación de manera consecutiva en la gran fiesta del fútbol. Sin embargo, la clasificación fue trabajada.

Todo comenzó en Granada, y no precisamente de la menor manera. La selección española tenía la situación del partido ante Grecia controlada, pero finalmente los helenos empataron (1-1) y dejaron con poco margen de error al equipo de Luis Enrique ya desde la primera jornada. El segundo partido del grupo se disputó en Georgia, donde se venció en el tramo final del partido (1-2), tres puntos de oro como los que se lograron posteriormente ante Kosovo en La Cartuja (3-1) para encauzar el grupo.

En la cuarta jornada, España visitó Suecia y salió derrotada del Friends Arena (2-1), un resultado que obligó a la selección a no cometer más errores y obtener todos los puntos en juego. La selección no podía fallar más y no lo hizo.

Goleó a Georgia en Badajoz (4-0) y venció a los kosovares a domicilio (0-2), dejando todo abierto para la última ventana de partidos de clasificación. En Atenas, la misma tarde que Georgia superaba a Suecia y agitaba el grupo por completo, se dio el primer paso para cerrar la presencia en Qatar con una victoria ante Grecia (0-1).

El 14 de noviembre del pasado año, con La Cartuja entregada, se venció a Suecia con un gol de Álvaro Morata (1-0). Con 19 puntos, 15 goles a favor y cinco en contra, la selección celebraba por todo lo alto una nueva presencia en una fase final, la de Qatar 2022.