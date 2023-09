1 de cada 4 canarios dice estar preocupado por que le ocupen la casa pese a que los casos de okupación en las islas están por debajo de la media nacional

Un trabajador saca un colchón por el balcón durante el desalojo de una vivienda / Europa Press

El miedo a los okupas no se sustenta en una amenaza equiparable al temor que genera. Pese a que no se tiene un registro oficial de viviendas okupadas, los expertos estiman que Canarias registra una tasa de okupación que no supera el 0.2%, es decir, por debajo de la media nacional. En total, se estima que el archipiélago cuenta con unas 200 viviendas okupadas.

Sin embargo, según un informe reciente, el 24% de los canarios cree que hay posibilidades reales de que le ocupen su vivienda. En la calle, los canarios son conscientes de la complejidad del asunto y afirman que sí existe preocupación ante este problema.

Vídeo RTVC. / Informa: Redacción RTVC

Un problema que puede agravarse cuando se inician los procesos de desalojo, los cuales pueden demorarse hasta dos años.

Según el Ministerio del Interior, en 2022, las denuncias por allanamientos de morada y usurpación de inmuebles bajaron un 3% con respecto al año 2021.