Biden acuerda con Xi cumplir con el acuerdo de EEUU con Taiwán

Taiwán ha denunciado la presencia de aviones militares chinos sobre su espacio aéreo, lo que ha elevado la tensión entre ambos países

Actos de celebración en Taiwán por el Día de la Independencia de Taiwán. Imagen BRENNAN O’CONNOR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO / EP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este martes que ha acordado con su homólogo chino, Xi Jinping, respetar la Ley de Relaciones de Taiwán tras las recientes incursiones chinas sobre el espacio aéreo taiwanés.

«He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo en que cumpliremos con el acuerdo de Taiwán. Ese es el punto en el que estamos y he dejado claro que no creo que él (Xi) deba hacer otra cosa que no sea cumplir con el acuerdo», ha expresado Biden ante los medios de comunicación, según recoge la Casa Blanca.

Este acuerdo, aprobado en 1979 tiene el fin de «mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en el Pacífico Occidental» mediante «relaciones comerciales amistosas, relaciones culturales y de otro tipo» con Taipéi.

De este modo se permite a Estados Unidos tratar a Taiwán como a cualquier otra nación extranjera, pese a que este no está reconocido de forma oficial, tal y como apunta el diario estadounidense ‘The Hill’.

En este contexto, la Administración Biden ha anunciado este martes que el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, mantendrá esta semana un encuentro con el máximo representante de la diplomacia china, Yang Jiechi, en Suiza, donde Estados Unidos buscará tratar el conflicto.

Sullivan dará así continuidad a la conversación telefónica que mantuvieron Xi y Biden a principios de septiembre en un intento de Estados Unidos de gestionar «responsablemente» el conflicto en el entre China y Taiwán.

«Continuaremos buscando gestionar responsablemente la competencia entre Estados Unidos y China y de eso se trata esta reunión», ha remarcado ante los medios de comunicación la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Tensiones entre China y Taiwán

En las últimas horas el Gobierno de Taiwán ha denunciado la presencia de 56 aviones militares chinos sobre su espacio aéreo, un récord diario después de que el lunes se contabilizaran casi cien incursiones.

Ante esto, las Fuerzas taiwanesas emitieron una serie de advertencias por radio y activaron el sistema antiaéreo para supervisar dichas incursiones, según explicó el Ministerio de Defensa.

Así, la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, ha alertado de las «consecuencias catastróficas» que podría acarrear que la isla caiga completamente en manos de China y ha asegurado que defenderá el territorio y su democracia ante la creciente agresividad del gigante asiático.

Del mismo modo, el ‘premier’ taiwanés, Su Tseng Chang, ha alertado de una grave violación de la «paz regional» y ha señalado que Taiwán debe permanecer alerta en todo momento ante este tipo de actividades.

Por su parte, desde el Gobierno chino han recordado que Estados Unidos «debe atenerse estrictamente al principio de una sola China, acatar tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses y tratar con cautela los asuntos vinculados a Taiwán».

«Es necesario que Estados Unidos deje de apoyar a las fuerzas separatistas que se manifiestan a favor de la independencia de Taiwán y que dé pasos concretos por salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán», ha subrayado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying.