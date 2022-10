Tras la subida del tipo de interés, muchas personas se plantean si deben cambiar su hipoteca. No obstante, antes de realizar este cambio, es necesario tener en cuenta algunos factores, como los pagos ya realizados

Informa: Lucía García / Carlos Díaz

La subida del Euríbor es una realidad, y según las previsiones, se espera que siga subiendo este 2022 y 2023. Los tipos de interés también aumentan por la subida de los precios y todo esto afecta a las hipotecas, en especial a las de tipo variable.

Al realizar un cambio de hipoteca es necesario tener en cuenta la situación actual. «El tipo de interés se ha encarecido enormemente. En primavera podíamos conseguir una hipoteca tipo fijo en torno al 1%. Ahora por debajo del 3% es muy complicado», explica el coordinador de ADICAE, Manuel Fajardo.

Asimismo, antes de cambiar el tipo de hipoteca a fijo o variable, hay que considerar los pagos ya realizados. «Si me queda menos de la mitad por amortizar, no me va a interesar cambiar la hipoteca tipo variable por una tipo fijo», señala Fajardo.

Es importante saber que desde junio de 2019 entró en vigor la Ley de Crédito Hipotecario. Desde entonces, el usuario solo asume el costo de la comisión por modificación, el resto, recae en la entidad bancaria.