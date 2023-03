Una media de 248 casos por cada 100.000 habitantes en Canarias, mientras que la tasa nacional fue de 200

Canarias, a la cabeza del país en rupturas matrimoniales,

Los órganos judiciales de Canarias registraron hasta el 31 de diciembre de 2022 la tasa más alta del país de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes. Así, sucede de forma ininterrumpida desde diciembre de 2019 en el caso de las rupturas matrimoniales.

Lo confirman los datos recabados por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces advierte de que se trata de datos provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de seis juzgados y permanecen en revisión de errores los de otros 16 órganos judiciales.

Según el informe difundido este lunes, entre enero y diciembre de 2022 los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 5.398 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 0,4% más que en 2021 (5.377).

Ello supone una tasa de 248,4 rupturas de matrimonio por cada 100.000 habitantes, la más alta de España en el periodo de referencia.

Resto de comunidades

La segunda fue la de la comunidad de Valencia (228,2), y la tercera, la de Baleares (222,7). La media nacional fue de 200,9 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, es decir, 47,5 puntos por debajo de la media canaria.

Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 158,4; País Vasco, con 165,8; y Extremadura, con 177,6.

Por provincias, fue mayor el número de rupturas matrimoniales judicializadas en Las Palmas (2780) que en Santa Cruz de Tenerife (2.658).

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Datos nacionales de rupturas

En el ámbito estatal, las demandas de disolución matrimonial registradas en los órganos judiciales durante 2022, en total 95.193, experimentaron una disminución del 2,3 % respecto a las presentadas en el ejercicio anterior.

En el periodo analizado, se ha observado una reducción en todas las formas de demanda. Los divorcios consensuados, que sumaron 55.123, se redujeron en un 3,6 por ciento; los divorcios no consensuados, 36.250, disminuyeron un 0,2 por ciento. Las separaciones consensuadas, 2.581, lo hicieron en un 3,9 por ciento y las separaciones no consensuadas, 1.174, en un 1,1 por ciento. Las nulidades pasaron de las 70 registradas en 2021 a 65 en el año 2022, lo que equivale a una reducción del 7,1 por ciento.

Durante 2022, también disminuyeron todos los tipos de demandas de modificación de medidas. Así, las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, de las que se presentaron 26.446, disminuyeron un 0,3 % en relación con las registradas en 2021. Las de modificación de medidas consensuadas, que sumaron 12.686, se redujeron un 2,1 por ciento; las de guarda custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 22.077, disminuyeron un 8,1 por ciento. Y las no consensuadas, 26.466, mostraron una disminución del 0,3 por ciento.